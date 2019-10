"Via Rocca a Cuneo 90 km orari sono troppi, specie senza controlli o dissuasori"

Siamo varie famiglie con figli in tenera età residenti nel Comune di Cuneo – Frazione Passatore – Via Rocca e Via Tetto Ratti; con la presente portiamo alle Vostre conoscenze problemi riguardanti la sicurezza e il rispetto del problema ecologico; di un tratto della strada provinciale di Via Rocca e precisamente a Roata Marino.

Nel tratto sopraindicato è consentito il transito a 90 km orari con una curva parziale che priva in parte la visibilità di chi deve immettersi sulla provinciale. Si porta altresì a conoscenza che non essendovi controlli o dissuasori molti conducenti di veicoli la percorrono superando ben oltre il limite consentito; con grave pericolo per le famiglie residenti.

Si chiede pertanto in base all’art.142 del C.S. comma 2 l’abbassamento del limite a 70 km orari, maggiori controlli, dissuasori acustici e/o visivi e maggior illuminazione notturna.

Si comunica inoltre che ponendo maggior rispetto verso l’annoso problema sull’ecologia non c’è modo di raggiungere i due centri urbani attraverso un’adeguata pista ciclabile, anzi con una carreggiata altamente pericolosa per il transito dei velocipidi.

Infine si segnala la quasi totale mancanza di corse di mezzi pubblici, causando l’uso indiscriminato dei mezzi privati per raggiungere i vari luoghi, creando maggior inquinamento.

Nell’attesa che i vari problemi posti alla Vostra attenzione vengano presi in seria considerazione, generando soluzioni atte al miglioramento della sicurezza dei cittadini che vi risiedono e inoltre contando sul vostro spiccato rispetto (che certo non dubitiamo) possa venir meno al problema ecologico, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.

Grazie,

Lettera firmata