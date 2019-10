Alba: Maurizio Marello in visita alla sede del Centro di Formazione Professionale "Gianolio"

Nella mattinata di ieri, venerdì 11 ottobre, il Consigliere Maurizio Marello si è recato presso la sede dell’Apro Formazione ad Alba, in via Castelgherlone. Accompagnato dal presidente Giovanni Bosticco e dal direttore generale Antonio Bosio il Consigliere ha visitato i diversi laboratori presenti nella scuola, caratterizzati dalle più avanzate tecnologie per rispondere alle esigenze formative di un numero sempre più elevato di studenti.

Fondata da Monsignor G.B. Gianolio nel 1958, da sempre Apro Formazione ha come obiettivo la preparazione dei giovani al mondo del lavoro e l'aggiornamento professionale di chi già lavora, in risposta alle esigenze del territorio e al fabbisogno delle aziende.

Apro è dunque Scuola, agenzia Formativa e di Orientamento e Agenzia per i Servizi al Lavoro.

Le attività principali sono Formazione professionale per ragazzi in uscita dalle medie - Scuola Monsignor G. B. Gianolio, Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo e all'aggiornamento professionale, Formazione Continua - Corsi Serali, Formazione per le imprese, Orientamento e Servizi al Lavoro.

Numerosi sono i corsi attivati presso la sede di Alba, tra i quali quelli del settore “Tech” come meccanica- informatica, elettrico- automazione e grafica, “Impresa” con sicurezza, marketing, amministrazione finanza e controllo, “Languages” con corsi di lingue, “Fashion” con moda e atelier, “Beauty and wellness” con acconciatura, estetica e benessere, “Healtcare” e settore “Alberghiero” con indirizzi di Ristorazione e Turistico.

All’interno dell’Istituto Scolastico non manca l’attenzione per i ragazzi che attraversano la delicata fase dell’adolescenza: l’Apro mette infatti a disposizione uno sportello di supporto condotto da professionisti e rivolto a studenti e insegnanti.

Nel corso dell’incontro il Consigliere Marello ha valorizzato il percorso affrontato dal Centro di Formazione Professionale nell’ultimo decennio: «Dieci anni fa, quando sono stato eletto Sindaco per la prima volta, l’Apro versava in una situazione molto complicata dal punto di vista economico e rasentava il fallimento con procedimenti penali in corso per vicende poco chiare che avevano messo in difficoltà tutto il sistema» -ha dichiarato- «Il lavoro fatto prima da Olindo Cervella, in qualità di presidente, poi dall’attuale presidente Giovanni Bosticco, dal direttore generale Antonio Bosio e dall’intera équipe ha riportato l’Istituto di Formazione Professionale ad essere quello di un tempo. Don Gianolio lo aveva reso un’eccellenza e oggi Apro è tornata a formare bravi operai, imprenditori di se stessi oltre che a fornire professionalità in settori strategici come quello alberghiero, oggetto di grandi investimenti, e quello tecnologico-metalmeccanico. La speranza è che si continui con la stessa serietà che ha riportato l’Apro ad essere un’eccellenza nell’ambito della Formazione Professionale del Piemonte».