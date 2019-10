Cuneo, in piazza Galimberti il truck dell'ACI: si simulano incidenti stradali per informare sull'educazione stradale

Coprirà le giornate di oggi, sabato 12 ottobre, e domani, domenica 13, l'incontro aperto alla cittadinanza sull'educazione e la sicurezza stradale realizzato da ACI Cuneo.

Per le due intere giornate in piazza Galimberti, l'associazione ha installato un truck allestito con simulatori atti a dimostrare gli effetti sul corpo umano del ribaltamento di un'automobile e le forze che agiscono su quel corpo se non è ben ancorato con le cinture di sicurezza; inoltre vengono fornite nozioni su airbag, seggiolino per bambini e tutti i sistemi di ritenuta.

Per l'occasione è possibile anche provare Ready2Go, il simulatore per prove di guida sviluppato dal Centro di Scuola Guida Sicura Aci che permetterà a chi vorrà provarlo, di scoprire in tutta sicurezza le situazioni critiche che si incontrano in strada.

Tanti gli interessati che hanno raggiunto il "Salotto di Cuneo" per assistere a quella che l'attività conclusiva del percorso di sicurezza stradale tenuto proprio da ACI con gli studenti delle scuole superiori della provincia Granda.