Viabilità: da lunedì 13 ottobre lavori sulle strade di Breolungi e Argentera

Informiamo i nostri lettori che Anas avvierà lunedì 14 ottobre i lavori di ripristino del muro di controripa e di sistemazione del versante in corrispondenza del km 24,300 della statale 28 “del Colle di Nava”, in località Breolungi, nel comune di Mondovì.

Per consentire ai tecnici di eseguire in piena sicurezza le attività è prevista l’attivazione del senso unico alternato, in vigore fino al 13 dicembre.

Inoltre, sempre lungo la statale 28 è previsto l’avvio dell’intervento di sostituzione dei giunti di dilatazione all’altezza del km 23,350, tratto a monte di Breolungi. Anche in questo caso per consentire l’esecuzione dei lavori sarà istituito il senso unico alternato che sarà attivo da lunedì 14 fino all’ultimazione delle lavorazioni, prevista entro il 31 ottobre.

Infine, per lavori di ripristino della pavimentazione lungo la statale 21 “del Colle della Maddalena”, lunedì 14 ottobre sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato.

La limitazione sarà attiva dalle 8:30 alle 13:00.