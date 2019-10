Iscriviti alla scuola per pilotare i DRONI

Eurodrone è un’azienda ad alto profilo tecnologico, già dal 2006 ha cominciato a sviluppare tecnologie nell’ambito dei macchinari senza pilota normalmente chiamati droni.

Nel 2017 dopo aver organizzato varie scuole di volo sul territorio italiano ha deciso di aprire la sua scuola di volo per droni chiamata Eurodrone Academy, scuola che ha come missione quella di offrire una formazione ad alta professionalità, per permettere ai nostri piloti di affacciarsi al mondo del lavoro con competenze molto alte, ben oltre quelle fornite da altre organizzazioni formative.

I nostri corsi offrono molteplici opportunità, a partire dai classici brevetto di volo chiamato BASICO che permette di volare distante da cose e persone, a quello CRITICO che al contrario permette di volare nelle immediate vicinanze di cose e persone, garantendo che le operazioni di volo siano svolte nella massima sicurezza, ma non solo, per garantire che i nostri piloti possano dimostrare competenze superiori alla media, eroghiamo anche corsi di alta specializzazione, tra i più richiesti quello fotografia digitale e tecniche di ripresa dinamiche dove il pilota impara non solo come manovrare il drone in volo per garantire la massima fluidità delle riprese, ma imparerà anche a manovrare ed impostare i parametri della fotocamera così da avere immagini sempre d’effetto e nitide.

Ma abbiamo anche una specializzazione in fotogrammetria, ovvero quelle tecniche di volo che con l’ausilio di una macchina fotografica particolare che è capace di geo riferire le immagini che abbinato ad un idoneo software di composizione fotografica, ci permettono di creare, ortofoto e modelli tridimensionali utili nel campo della topografia, o comunque nel campo della progettazione di infrastrutture, ed edilizia.

Ultimo ma non per importanza sono i corsi per agricoltura di precisione, dove le tecniche di volo e l’utilizzo di particolari sensori, permettono di creare delle mappe di vigore vegetativo, per i non tecnici significa che grazie a questa tecnologia possiamo controllare in brevissimo tempo lo stato di salute del frutteto, della vigna, del campo di mais, ecc. in modo da agire in modo tempestivo al presentarsi di anomalie vegetative.

Ricordiamo che in alcuni casi è possibile eseguire anche i trattamenti con il drone laddove la normativa lo consenta.

Inutile ribadire che il mercato del lavoro sta cercando figure di questo tipo, dove la preparazione è uno dei requisiti fondamentali; dal considerarli giocattoli a strumenti di lavoro ecco cosa è accaduto negli ultimi 3 anni, la loro diffusione è ancora agli albori basta vedere gli investimenti che città come Torino stanno facendo per ricoprire un ruolo importante nel settore, ovviamente questa crescente diffusione porterà in modo inevitabile alla ricerca sul mercato del lavoro di persone abilitate alla loro conduzione, laddove la capacità e al professionalità saranno un requisito fondamentale.

Ulteriori informazioni le puoi trovare sul nostro sito web www.eurodrone.it oppure ci puoi contattare al nostro numero di telefono 0171 390249, saremo lieti di poterti aiutare a scegliere il percorso formativo più adatto alle tue esigenze.