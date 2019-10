Cherasco: una passeggiata alla Rocca del Campione

Dal 13 al 20 ottobre torna la Settimana del Pianeta Terra, il festival nazionale di divulgazione scientifica delle Geoscienze, giunto alla sua settima edizione.

Sarà una settimana molto importante, con oltre 100 “Geoeventi” in tutta Italia pensati per permettere a un pubblico di tutte le età di conoscere meglio la casa di tutti noi, cioè la Terra che ci ospita, con il suo straordinario patrimonio geologico e paesaggistico.

Anche quest’anno Cherasco aderirà al festival con una passeggiata naturalistica che si terrà sabato 19 ottobre presso “La Rocca del Campione”.

La Rocca del Campione, situata sul fiume Tanaro, è un sito importante per la presenza di fossili del messiniano dei quali sono stati effettuati diversi ritrovamenti con relative pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.

La Rocca è ricoperta da un bosco quasi in purezza di Cerro (Quercus Cerris), pianta rara in Piemonte. All'interno della cerreta si trova un endemismo di Pervinca (Vinca Minor var. Atropurpurea) unica in Europa.

Il ritrovo è alle 8.30 sulla piazza del Municipio e il trasferimento sarà con i mezzi propri fino alla Bocciofila di San Michele di Cherasco. Il percorso, con basso livello di difficoltà, è adatto a tutti.