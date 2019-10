Confagricoltura organizza ad Alba la mostra mercato “Incontriamoci in Fiera”

Confagricoltura Cuneo e le sue aziende protagoniste alla 89a Fiera internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Domenica 13 ottobre avrà luogo, infatti, la terza edizione della mostra mercato “Incontriamoci in Fiera” che, dopo il successo degli scorsi anni, ritorna con l’obiettivo di promuovere i vini e le tipicità del territorio.

In piazza Falcone Borsellino, proprio all’uscita del Cortile della Maddalena che ospita il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco di Alba, sarà allestita la mostra-mercato dedicata ai produttori associati: per l’intera giornata il pubblico potrà passeggiare tra gli stand di aziende agricole selezionate che presenteranno i loro prodotti enogastronomici accompagnando i visitatori in un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio. Miele, nocciole, aglio, zafferano, birre artigianali, biscotti, pere madernasse, vini, verdura, frutta e formaggi sono solo alcuni dei prodotti che saranno messi in vetrina.

“Rinnoviamo questa iniziativa che ci permette di far conoscere tutte le principali eccellenze dell’agrifood cuneese al vasto pubblico che visita Alba in occasione della Fiera del Tartufo – sottolinea Mario Viazzi, responsabile di Confagricoltura Cuneo zona di Alba – . I positivi riscontri ottenuti nelle scorse edizioni hanno permesso a molte realtà del comparto, spesso condotte da giovani e sempre più attente alla sostenibilità ambientale, di avvicinarsi a questa manifestazione motivandoci così a riproporre l’appuntamento con un ventaglio variegato di aziende. Inoltre, saremo presenti con uno stand istituzionale, pronti ad illustrare i servizi offerti non solo alle aziende del comparto primario, ma anche a tutti i cittadini. Un’occasione in più per venire a trovarci e trascorrere un po’ di tempo in nostra compagnia, tra le tante tipicità proposte”.