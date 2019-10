Nuovi cantieri sulla Torino-Savona in arrivo da lunedì 14 ottobre

Attenzione automobilisti: da lunedì 14 ottobre partiranno lungo la Torino-Savona alcuni cantieri particolari che potrebbero rallentare il traffico in entrambe le direzioni.

A comunicarlo la Autostrada dei Fiori S.p.A., con una nota ufficiale inviata nella giornata di ieri (venerdì 11 ottobre).

Per quanto riguarda il senso di marcia in direzione Savona si segnala quanto segue:

- Tra Ceva e Millesimo: deviazione della carreggiata dal km 82+450 al km 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019

- Tra Ceva e Millesimo: chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Montezemolo dal km 89+500 al km 92+500 sud, dalla data odierna al 06/12/2019

- Tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento della sicurezza ai sensi dell’art. 11 della legge 531/82 del V.tto Tapello dal km 101+700 al km 102+750 sud, dalla data odierna al 12/03/2020

Per quanto riguarda invece il senso di marcia in direzione Torino:

- Tra Millesimo e Ceva: restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 04/11/2019

Nel primo dei cantieri in direzione Savona e in quello in direzione Torino verrà implementata una gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico, in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico.

I lavori proseguiranno fino a domenica 20 ottobre.