Al Toselli di Cuneo i premi per la "Fedeltà al lavoro e progresso economico": cuneese nel mondo è Angelo Gaja, il re del Barbaresco

A Cuneo, stamattina 13 ottobre, al teatro Toselli, si è svolta la cerimonia per la 67^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2019. Un'edizione in qualche modo speciale, perché è l'ultima da presidente della Camera di Commercio per Ferruccio Dardanello, che dopo 27 anni o "10mila giorni al servizio della comunità", come lui stesso ha detto, visibilmente emozionato, lascia la carica.

Non mancava davvero nessuno al Toselli, gremito di autorità. Erano presenti il Prefetto Giovanni Russo, il presidente Alberto Cirio, il senatore Bergesio, la parlamentare Monica Ciaburro, tantissimi sindaci, il presidente della Provincia Federico Borgna, tutte le autorità militari, i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria - Coldiretti, Confartigianato, Cna, CIA, Confindustria, Confcommercio, ACA di Alba, Confcooperative, l'associazione degli albergatori.

Dardanello, agli insigniti e ai premiati, ha rivolto un discorso che guarda al futuro: "Ho visto tanti volti noti, tanti amici. Questo mi ha emozionato molto. Sono fiero di poter essere qui con voi e lo sarò anche nelle prossime edizioni. Perché questa giornata racconta la storia della nostra comunità. Oggi si parla di noi come un modello, con una terra ai confini dell'impero che si è costruita una credibilità nazionale ed internazionale unica. Un lungo percorso in cui istituzioni ed associazioni hanno sostenuto le aziende per la loro crescita. Oggi è un momento di monito anche per i nostri figli... tutti voi siete stati un esempio che i giovani debbono raccogliere per scrivere il loro futuro imprenditoriale e famigliare".

Ecco le parole del presidente della Regione Alberto Cirio: "Questo è uno dei momenti in cui si prende fiducia, perché la vita quotidiana di un amministratore pubblico non è sempre così. Dobbiamo guardare lontano. Tra pochi mesi arriva la prima nave container a Vado: il Piemonte sarà crocevia delle merci, dobbiamo essere preparati e saper sfruttare ogni opportunità. Avremo opportunità in logistica che ancora non conosciamo. Oggi è la politica che deve fare. Se avessimo avuto una classe politica all'altezza della classe imprenditoriale avremmo avuto molti meno problemi. È il momento di chiedere che Roma restituisca alla nostra terra quello che meritiamo. Con buon senso e se serve alzando la voce"

il senatore Giorgio Maria Bergesio ha voluto esprimere il proprio grazie a Dardanello: "Mi viene in mente quando fu tra i primi a sostenere il porro a Cervere. Fu il momento in cui nacque il movimento dedicato a quello che oggi è l'oro di quel territorio. Dobbiamo impegnarci a difendere le nostre produzioni, in ogni luogo. Tramandiamo la fedeltà al lavoro, per fare in modo che i nostri giovani possano crescere con lo spirito della Granda, per non essere secondi a nessuno".

Premio speciale “Cuneese nel mondo” al re del Barbaresco Angelo Gaja – Cantine Gaja - Barbaresco, che ha saputo valorizzare a livello internazionale le eccellenze e l’identità del patrimonio della “Granda”. Queste le sue parole alla consegna del prestigioso riconoscimento: "Il vino rappresenta l'1% dell'esportazione italiana. Il vino viaggia nello spazio e nel tempo perché corre anche dentro la bottiglia e nel tempo può migliorare, come il Barolo o il Barbaresco. Chi si ricorda del produttore di marmellate, di olio, di aceto, di miele...? Forse siamo sopravvalutati, ma è così: ci sono bottiglie e etichette che sono le nostre ambasciatrici. Ho sempre avuto difficoltà con le lingue e 25 anni fa a New York ho sentito Benigni che aveva un inglese orribile ma con la sua mimica lo capivano tutti. Da allora anche io lo faccio, a modo mio! Fate imparare l'inglese a tuttti i giovani, il mondo ed il business parlnoa questa lingua. Imparate a governare le imperfezioni, come faccio io con il Barbarescoi e il Barolo. Con il tannino è difficilissimo. Ma se li sai governare diventano vini stupendi. Nella vita è la stessa cosa. Quest'anno ho fatto le vacanze a Cuneo, tra monti e citta. La bellezza è sotto i nostri occhi".

“Sigillo d’oro” per alcune persone che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità ed impegno nel settore in cui svolgono la loro attività:

- Alessandro Durando – Cooperazione - Savigliano

- Roberto Ganzinelli – Artigianato – Mondovì

- Giandomenico Genta – Enti e Istituzioni - Cuneo

- Alessandro Invernizzi – Industria – Roccaforte Mondovì

- Ivo Pellegrino – Servizi e Professioni - Roccabruna

- Domenico Sacchetto – Agricoltura - Lagnasco

- Carlo Zarri – Commercio e Turismo - Cortemilia

Consegnati complessivamente 148 diplomi e medaglie, dei quali:

- 50 ad industriali e commercianti con 35 anni di ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;

- 47 ad artigiani con 35 anni di ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;

- 6 a cooperative costituite da almeno 40 anni.

- 1 ad affittuari con 35 anni di ininterrotta conduzione del fondo oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni;

- 44 a coltivatori diretti con 40 anni di ininterrotto lavoro.





Elenco premiati

Fedeltà al Lavoro 2019

CAT. I - COMMERCIANTI - INDUSTRIALI - SERVIZI

Ditta ottuagenaria

Famiglia TESTA - MARENE

commercio minuto alimentari e non alimentari dal 1893





Ditte con 35 anni di anzianità

AUDISIO Elena - SAVIGLIANO

commercio minuto calzature

BARAVALLE Marilena - ALBA

commercio ingrosso articoli per giardino, case prefabbricate e strutture prefabbricate in calcestruzzo, cotto, metallo e altro materiale

BIANCO Paola - PONTECHIANALE

minimarket - bar ristorante

BOGETTI Adriano - SANFRE'

commercio ambulante prodotti ittici

CAVALLO Adelina - DRONERO

Trattoria con locanda "Drago Nero"

CAVALLO Patrizia - CANALE

commercio minuto fiori, piante e articoli da regalo

CHIECCHIO Agnese - SOMMARIVA DEL BOSCO

commercio minuto abbigliamento

CHIECCHIO Michele - CLAVESANA

commercio minuto mobili e cucine - commercio minuto e ingrosso materassi, reti metalliche e oggetti per arredamento

COLOMBERO Elio - BUSCA

agente di commercio

DEFILIPPI Piera - ALBA

commercio minuto articoli di modellismo e giocattoli

DELFINO Ezio - SAVIGLIANO

commercio minuto articoli casalinghi e da regalo

DONATO Luisa - MONDOVI'

commercio minuto e ingrosso prodotti di erboristeria - commercio ingrosso integratori e prodotti alimentari

EANDI Gian Carlo - CARAGLIO

commercio ingrosso frutta e verdura

FERRERO Maria Teresa - MONTICELLO D'ALBA

commercio minuto abbigliamento, tessuti, biancheria intima e accessori di abbigliamento - affittacamere e B&B

FINOTTO Daniele - PAGNO

commercio ambulante prodotti ittici

GALANTE Arcangelo - BRA

agente di commercio

GHIGLIONE Mario - FOSSANO

commercio minuto articoli di vestiario confezionati, prodotti tessili e accessori di abbigliamento

GILETTA Livio - FOSSANO

commercio minuto prodotti alimentari, per toeletta e igiene della persona, per la pulizia della casa, frutta e verdura

GIORDANENGO Franco - SAVIGLIANO

commercio minuto fiori e piante

GIORDANO Osvaldo - CARAGLIO

stampaggio in materie plastiche di attrezzature avicole, ovovivicole per il trasporto e l’alimentazione

GRECI Vittorio - ALBA

commercio minuto prodotti alimentari

LEONE Giuseppe - SAVIGLIANO

commercio minuto e ingrosso cicli e articoli sportivi

LORUSSO Danilo - RODDI

ristorante

MAGRI Maria Pia - ALBA

commercio minuto prodotti alimentari

MARENDA Paolo Cesare - CORTEMILIA

commercio minuto articoli sportivi, calzature, articoli in pelle e cuoio

MAZZOCCHI Fulvio - BAROLO

commercio ingrosso polli, uova e animali da cortile vivi o morti

MURABITO Antonella - SAVIGLIANO

erboristeria

OLIVERO Anna Maria - CUNEO

bar Cafè del peis

PANSA Valter - CERVASCA

agente di commercio

PAROLA Giovanni - CUNEO

bar

PECOLLO Maria - MONESIGLIO

supermercato

PIANETTA Marco Maria - VILLANOVA MONDOVI'

commercio minuto e ingrosso materiale elettrico

PITTAVINO Emma - BORGO SAN DALMAZZO

mini market

PONZO Graziella - FRABOSA SOTTANA

pizzeria - ristorante - tabaccheria - rivendita giornali e commercio minuto generi vari

RAPALINO Fiorella - LEQUIO BERRIA

commercio minuto generi alimentari, articoli casalinghi, prodotti per l'igiene della persona e pulizia della casa

RASPINI Duilio - BUSCA

commercio minuto articoli sportivi

REVELLO Marisa - BOVES

pizzeria - trattoria "Da Marisa"

RIVELLO Graziella - ALBA

commercio ambulante frutta e verdura

ROATTA Antonella - VICOFORTE

commercio minuto articoli sportivi, merceria in genere, chincaglieria e bigiotteria - noleggio sci e attrezzi sportivi in genere

ROSSI Sergio - VICOFORTE

commercio minuto articoli sportivi, merceria in genere, chincaglieria e bigiotteria - noleggio sci e attrezzi sportivi in genere





RUATTA Livio - PIASCO

commercio minuto articoli di ottica e fotografia

RUSSO Maria Teresa - SALUZZO

gastronomia e ristorazione

SALVATICO Marinella - ROCCA DE' BALDI

commercio minuto biancheria, maglieria e abbigliamento

SIRAGUSA Libero - ALBA

commercio ingrosso e minuto bilance, registratori di cassa, attrezzature per il commercio e relativi accessori e relative riparazioni e revisioni

TALIANO Giovanni - MONTA'

commercio ambulante frutta e verdura - commercio per corrispondenza di vini

VINCENTI Alfredo - ALBA

commercio minuto articoli di vestiario, maglieria, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli in pelle e cuoio e prodotti per la toeletta e l'igiene della persona

VINCENTI Daniela - ALBA

commercio minuto articoli di vestiario, maglieria, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli in pelle e cuoio e prodotti per la toeletta e l'igiene della persona

VINCENTI Teresa - ALBA

commercio minuto articoli di vestiario, maglieria, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli in pelle e cuoio e prodotti per la toeletta e l'igiene della persona

VINCENTI Vanda - ALBA

commercio minuto articoli di vestiario, maglieria, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli in pelle e cuoio e prodotti per la toeletta e l'igiene della persona





CAT. II - ARTIGIANI





Ditte ottuagenarie

Famiglia BAUDINO - BOVES

fabbri - costruzione serramenti dal 1920

Famiglia BAUDINO - BOVES

produzione e vendita di prodotti di panetteria e pasticceria dal 1930





Ditte con 35 anni di anzianità

ALLAMANDO Aldo - BERNEZZO

ricostruzione, vulcanizzazione, riparazione e assistenza di pneumatici ed altri articoli in gomma, similari ed affini





BALOCCO Roberto - BRA

produzione e vendita di prodotti di panetteria e pasticceria

BALOCCO Sergio - BRA

produzione e vendita di prodotti di panetteria e pasticceria

BARALE Giovanni - CUNEO

costruzione, assemblaggio, installazione e riparazione impianti e meccanismi di erogazione e trasporto prodotti petroliferi

BELLI Savina - CUNEO

parrucchiera

Cappellino Giovanni e Beppe S.n.c. - MONDOVI'

officina riparazione autovetture, veicoli industriali e agricoli - riparazione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, trasformazione veicoli commerciali e industriali

CERATO Franco - BOVES

carpenteria metallica

CONTERNO Lodovico - PIOZZO

produzione e lavorazione di carpenteria metallica, apparecchi, attrezzature e macchinari ed impianti e loro manutenzione e riparazione

DUTTO Giovanni - BOVES

imbianchino decoratore

DUTTO Giuseppe - BOVES

impresa edile

ENRICI Osvaldo - CUNEO

installazione e manutenzione impianti, centralini telefonici e linee dati

FINO Giovanni - VERZUOLO

installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento, idrosanitari ed a gas – lattoneria - installazione e manutenzione straordinaria di caldaie

FINOTELLO Ugo - BORGO SAN DALMAZZO

fotocomposizione

GAMBERA Luigi – MONDOVI’

fabbro

GANDOLFO Luciano - SAVIGLIANO

impresa edile - restauro e manutenzione immobili e loro rifacimento

GIORDANENGO Bruno Luigi - BOVES

restauro, riparazione e ricostruzione di automobili antiche e motoveicoli

GIORDANENGO Enzo - BOVES

restauro, riparazione e ricostruzione di automobili antiche e motoveicoli

GIORDANO Giuseppe - SANTO STEFANO BELBO

lavori di meccanica generale conto terzi - riparazione macchine enologiche

GOVONE Lodovico - MONDOVI'

produzione mobili - falegnameria in genere - commercio minuto mobili e accessori

LERDA Emanuele - BUSCA

costruzione manufatti in cemento e particolari metallici

MACCARIO Modesto - BOVES

impresa edile

MANTINO Tiziano - BUSCA

decoratore, tinteggiatore, lavori edili, rivestimento pavimenti e muri, pulizia edifici e cura e manutenzione del paesaggio

MARINO Giancarlo - DRONERO

lavorazione artigianale del legno

MASSANO Valerio - SAVIGLIANO

costruzione e vendita macchine agricole

MEINERO Franco - CUNEO

produzione e vendita di prodotti di panetteria e pasticceria - commercio minuto generi alimentari

MURATORE Vincenzo - CUNEO

produzione mobili ed arredamenti

MUSSO Giovanni - MAGLIANO ALPI

impresa edile

MUSSO Giuseppe - MAGLIANO ALPI

installazione impianti idrotermosanitari

Novo Angelo & Novo Silvio Snc - CANALE

impianti di riscaldamento e climatizzazione, a gas, idrosanitari e lattoneria - installazione e manutenzione caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari termici, geotermici e pompe di calore

OCCELLI Giovanni - MAGLIANO ALPI

riparazione autocarri, autobus e veicoli industriali

PAONNE Francesco - SAVIGLIANO

impresa edile

PASSARETTA Gavio - MONDOVI'

Decoratore

PELLEGRINO Aldo Felice - BOVES

impresa edile

PELLEGRINO Elvira - BOVES

lavasecco

PELLEGRINO Marcello - BOVES

impresa edile

PELLEGRINO Palmiro - BOVES

impresa edile

PELLEGRINO Ugo - BOVES

manutenzione di impianti industriali e costruzione di parti meccaniche ed elettriche - lavorazione del ferro

PENNACINO Adriano - NUCETTO

spaccatura e segagione manuale di legno gia' abbattuto - commercio ingrosso di legname

PORELLO Antonello - ALBA

autocarrozzeria, autosoccorso - procacciatore d'affari

PRATO Gian Claudio - BOVES

impresa edile

S.M.P. Snc di SITIA F.lli Marco e Paolo - MANGO

impresa edile

SIBONA Olga - MONTELUPO ALBESE

parrucchiera

SUCCI Raffaella - CUNEO

costruzione, assemblaggio, installazione e riparazione impiantie meccanismi di erogazione e trasporto prodotti petroliferi

TARDITI Giovanni - CORNELIANO D'ALBA

installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici

VITTONE Giorgio - VERZUOLO

produzione pasticceria e gelateria - bar – pasticceria





CAT. III – COOPERATIVE - CONSORZI





Cooperative con 40 anni di attività

C.P.A. – Coop. Produttori Agricoli Madonna dei Cavalli – SCA - CANALE

allevamento bovini

Cantina del Dolcetto di Dogliani - S.A.C. - DOGLIANI

produzione di vini da tavola e VQPRD - vinificazione uve conferite da soci

Cooperativa Agricola Priocchese Soc. Agricola Coop. - PRIOCCA

macellazione del bestiame conferito dai soci - conservazione, trasformazione, vendita dei prodotti e sottoprodotti della macellazione

Cooperativa Edilizia Venere Soc. Coop. - ALBA

costruzione di immobili e assegnazione in godimento ai soci

Proposta 80 Societa' Cooperativa Sociale - CUNEO

gestione servizi educativi assistenziali riabilitativi a favore di minori e disabili psicofisici svolti con personale qualificato presso strutture autorizzate

Terrenostre - Cantina Dolcetto e Moscato - S.C.A. - COSSANO BELBO

raccolta e lavorazione uve - commercializzazione vini





CAT. IV – AFFITTUARI





Famiglia affittuaria ottuagenaria

Famiglia MINA - CHERASCO - MARENE

affittuari dal 1935





CAT. V - COLTIVATORI DIRETTI





Coltivatori con 40 anni di anzianità

ALESSANDRIA Giovanni - DOGLIANI

coltivatore diretto

ALLISIO Vincenzo - ONCINO

coltivatore diretto

BALLARIO Chiaffredo - VILLAFALLETTO

coltivatore diretto

BARALE Giovanni Battista - CUNEO

coltivatore diretto

BARRA Gianfranco - SANFRONT

coltivatore diretto

BAUDINO Maurizio - VIGNOLO

coltivatore diretto

BECCARIA Annamaria - MARSAGLIA

coltivatore diretto

BOERO Corrado - SANFRONT

coltivatore diretto

BONANSEA Fedelina - SANFRONT

coltivatore diretto

BONANSEA Maria Teresa - SANFRONT

coltivatore diretto

BORGOGNONE Maria Maddalena - REVELLO

coltivatore diretto

BOTTA Anna Maria - FRASSINO

coltivatore diretto

BRUNO Lorenza - CLAVESANA

coltivatore diretto

CARBONE Igino - PRIOCCA

coltivatore diretto

CHERASCO Ester - BUSCA

coltivatore diretto

CHIAPELLA Giuseppe Cesare - DOGLIANI

coltivatore diretto

CHIECCHIO Francesco - DOGLIANI

coltivatore diretto

CRAVERO Ambrogio - REVELLO

coltivatore diretto

CRAVESANO Carlo - BOVES

coltivatore diretto

CULASSO Piero - TREZZO TINELLA

coltivatore diretto

DEMATTEIS Angelo - CLAVESANA

coltivatore diretto

DUTTO Giovanni - BOVES

coltivatore diretto

FANTONE Giuseppe Domenico - MARTINIANA PO

coltivatore diretto

FERRERO Vittorio - SALUZZO

coltivatore diretto

FICETTI Romano - SALUZZO

coltivatore diretto

FISSORE Pier Paolo - SALUZZO

coltivatore diretto

FOGLIATI Lucia - SANTO STEFANO BELBO

coltivatore diretto

FUSTA Maria Angela - BUSCA

coltivatore diretto

GAIERO Silvana - FARIGLIANO

coltivatore diretto

GASTINELLI Michele - BOVES

coltivatore diretto

GHIGO Armando - SALUZZO

coltivatore diretto

ISAIA Mario - BUSCA

coltivatore diretto

LEANDRO Caterina - MONTALDO MONDOVI'

coltivatore diretto

MACCARIO Pietro - REVELLO

coltivatore diretto

MAIRONE Armanda - SANFRONT

coltivatore diretto

MATTIO Secondo Luigi - ONCINO

coltivatore diretto

MIGLIO Sebastiano - CARDE'

coltivatore diretto

MONTERSINO Francesco - SALUZZO

coltivatore diretto

PORRO Giovanni - SERRALUNGA D'ALBA

coltivatore diretto

ROSSI Sebastiano - SANT'ALBANO STURA

coltivatore diretto

RUBIOLO Giuseppe - REVELLO

coltivatore diretto

TESTA Giacomo Pietro - MELLE

coltivatore diretto

TESTA Pietro - MARENE

coltivatore diretto

VALETTI Angelo - DOGLIANI

coltivatore diretto