Genta, Soave a Donatella Vigna a Savigliano parlano del futuro delle Fondazioni bancarie cuneesi

#Fondazioni Cuneesi: quale futuro? La Scuola di Politica dell’Associazione Benecomune approda al suo terzo anno con il calendario 2019-2020. Diversi temi e serate già definite, dopo aver affrontato in primavera questioni di forte attualità come migranti, ambiente, biodiversità…

In parte alcuni temi verranno ripresi e approfonditi ma con l’ormai consueto mix di una Associazione attenta sia alle grandi questioni aperti nella società di oggi che con uno sguardo rivolto alla realtà locale, cercando di essere di stimolo alle riflessioni che possono interessare il nostro territorio. Il primo appuntamento interpreta proprio questo secondo filone, guardando alla importante realtà delle Fondazioni della provincia di Cuneo, focalizzando l’attenzione sulle dinamiche, le scelte e le prospettive di quelle di derivazione bancaria, certamente molto conosciute da tutti, associazioni, gruppi, enti locali e singoli cittadini per il loro ruolo di fondamentale sviluppo e sostegno ai progetti, attività e necessità del territorio.

Partendo da una analisi del loro ruolo, dall’esperienza di fusione che ha coinvolto la Fondazione CR Bra con la Fondazione CR Cuneo, passando per scelte differenti che invece in altri territori si sono fatte, l’incontro ha l’obiettivo di alimentare un confronto fra realtà diverse offrendo nello stile della scuola una serata di informazione e approfondimento ai presenti.

Sono previsti gli interventi del Presidente della Fondazione CR Cuneo, Dott. Giandomenico Genta, del Presidente della locale Fondazione CR Savigliano, Prof. Sergio Soave e la testimonianza della già Presidente della Fondazione CR Bra, dott.ssa Donatella Vigna.

L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 21 presso il salone incontri al primo piano di piazzetta Pieve 8 a Savigliano. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Ulteriori informazioni e la possibilità di seguirlo in streaming sono disponibili sul sito www.benecomune.info, dove alla pagina eventi è possibile già prendere visione del calendario della Scuola di Politica con le prossime serate in programma, a partire dell’interessante incontro con un attivista sulla questione Siriana il prossimo 8 novembre, tema di drammatica attualità.