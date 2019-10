"I volontari sono il vero motore di Monastero di Vasco"

Nella serata di venerdì 11 ottobre a Monastero di Vasco si è tenuta la cena conclusiva della stagione di eventi alla presenza di tutti i volontari della Pro Loco, che ha registrato la partecipazione di oltre 50 persone.

Un'iniziativa importante, fortemente caldeggiata e voluta dal presidente, Andrea Musso, per ringraziare ogni singolo volontario per il lavoro svolto in questo anno ricco di attività, manifestazioni ed eventi.

Un momento di ritrovo e di aggregazione utile anche per confrontarsi su eventuali proposte ed idee sul futuro dell'associazione. "Sono davvero contento e soddisfatto degli ottimi risultati che abbiamo raggiunto fino ad ora e di quelli che sicuramente raggiungeremo nel prossimo anno - ha commentato Musso -. Un enorme 'grazie' a tutti i volontari che ci sostengono puntualmente nell'organizzazione delle varie attività da noi proposte. Si tratta di persone che, nonostante i mille impegni quotidiani, dedicano gratuitamente parte del loro tempo libero al servizio della comunità: ecco perché non mi stancherò mai di affermare che i volontari sono il vero motore di Monastero".

"Il loro continuo supporto - ha aggiunto il presidente -, compresa l'elevata partecipazione riscontrata alla cena di venerdì sera, è per noi (e soprattutto per me) un forte stimolo ad andare avanti nel nostro operato, cercando di ampliare ulteriormente la nostra bellissima squadra. Sono davvero orgoglioso di poter essere il presidente di una Pro Loco così attiva, viva e soprattutto unita. Continuiamo così!".