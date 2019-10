Una marcia per salvare il Tanaro: appuntamento ad Alba il 19 ottobre

Il Collettivo Mononoke, il Laboratorio Sociale Chabas, il Cinema Vekkio e Tanaro Libera Tutti chiamano la cittadinanza alla Marcia sul fiume: una camminata che sabato 19 ottobre alle 16 partirà da via Manzoni 4 e percorrerà le vie del centro storico, terminando nel Parco Tanaro. Spiegano gli organizzatori: “Il fiume un tempo era rispettato dall’uomo, venerato come un Dio in ogni cultura perché elemento fondamentale di vita. Pure nel territorio albese fu parte della quotidianità, ci si poteva perfino tuffare nel Tanaro. Poi qualcosa è cambiato e oggi chiunque sconsiglia di immergersi nel fiume. Ora il Tanaro è malato, una discarica”.

Le parole si riferiscono agli scarichi abusivi sversati nel Tanaro, alla moria di pesci, alle tonnellate di plastica gettate lungo le rive, ai trattamenti agricoli (pesticidi, insetticidi e diserbanti) che confluiscono ogni giorno nel corso. Proseguono gli organizzatori della marcia: “Tutto deriva dal nostro sistema, dalla mutazione da esso subita (da contadino a industriale) e dalla logica dell’iperproduttività. Ci sembra doveroso rivendicare il nostro diritto al fiume. Con la Marcia chiediamo tre azioni alle autorità competenti e ai diretti responsabili: primo, elenchi e monitoraggio degli scarichi (pubblici e privati) riversati direttamente nel fiume; secondo, una costante divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei rii, dei torrenti e dei fiumi, con analisi e risultati mensili; terzo, costante divulgazione dei dati riguardanti il depuratore di Govone, con aggiornamenti mensili circa il funzionamento e la portata degli scarichi”.

Molte le realtà già aderenti alla Marcia, tra cui la Comunità Laudato Sì, La Casa Rotta, Canale Ecologia e l’associazione Valle Bormida Pulita.