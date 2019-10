I vigili del fuoco di Cuneo, assieme ai volontari di Fossano, sono intervenuti in frazione Maddalene di Fossano per estricare una persona rimasta schiacciata, probabilmente a seguito di ribaltamento, sotto un mezzo agricolo per la raccolta dei fagioli.

Il ferito è un uomo di 32 anni, A.P., residente della frazione. E' stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso - condizioni molto gravi - all'ospedale di Cuneo.

Sul posto anche i funzionari dello Spresal.