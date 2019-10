Incidente sulla statale verso Mondovì: scontro frontale, due persone incastrate tra le lamiere

Incidente stradale - di cui ancora non si hanno notizie precise - in via Genova, sulla statale verso Mondovì, all’altezza dell’incrocio per Progetto Gomme.

Due i veicoli coinvolti, una Fiat Punto e una Seicento, che si sono scontrate frontalmente. I due occupanti della 600 erano incastrati tra le lamiere della vettura ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo per poterli estricare con divaricatore e cesoie e affidare alle cure del 118. Dovrebbero aver riportato ferite di media gravità. Ferito in modo lieve l'occupante della Punto.

Sul posto polizia locale e polizia stradale per la gestione della viabilità. Traffico rallentato in zona.