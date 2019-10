I “Creatori di Eccellenza” di Confartigianato Cuneo si sono presentati nella zona di Alba

Il progetto “Creatori di Eccellenza” e la relativa guida “Un viaggio gastronomico in provincia di Cuneo”, realizzati quest’anno da Confartigianato Imprese Cuneo grazie al contributo di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC, sono stati protagonisti di due partecipate conferenze nella zona dell’albese, presso l’Enoteca Regionale del Roero di Canale e nei locali del Museo Diocesano di Alba.

Lo scorso lunedì 7 ottobre, a Canale, grazie all’interessamento del Presidente dell’Enoteca, Sen. Marco Perosino, il progetto è stato presentato facendo particolare riferimento ai “Creatori di Eccellenza” dell’area Langhe e Roero.

Sabato 12 ottobre, invece, l’associazione ha illustrato la sua progettualità presso il Museo Diocesano di Alba. Presenti, tra gli altri S.E. Mons. Marco Brunetti, Vescovo di Alba; Silvia Gallarato, Direttore Museo Diocesano di Alba; Carlotta Boffa, Assessore alla Cultura del Comune di Alba; Liliana Allena, Presidente Ente Fiera del Tartufo; Domenico Massimini, vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese.

A fare gli “onori di casa” nelle due presentazioni il Presidente di Zona Domenico Visca, affiancato dai due Vicepresidenti Daniele Casetta e Claudio Piazza, e la Vicepresidente territoriale Daniela Balestra.

“Creatori di Eccellenza” è il progetto realizzato da Confartigianato Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità. Tra le varie iniziative collegate, proprio la realizzazione della Guida “Creatori di Eccellenza nel food”. Edito da Nino Aragno Editore, il volume si sviluppa come un vero e proprio viaggio gastronomico nella provincia di Cuneo, alla scoperta di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, imprese e prodotti del settore artigiano alimentare della Granda. La guida è acquistabile su Amazon (https://amzn.to/2XLPbrq) e nelle principali librerie della provincia.

«Proseguendo il percorso intrapreso nei precedenti “anni tematici”, - commenta Luca Crosetto, Presidente territoriale di Confartigianato Cuneo - dedicati ai materiali utilizzati nel lavoro artigianale, la nostra Associazione quest’anno ha puntato i riflettori sulla figura dell’artigiano, con la sua abilità manuale e la sua creatività, celebrandone capacità e valore in uno dei comparti, quello del cibo, che ci rende “unici” nel mondo».

«Con l’anno tematico 2019 - commenta Joseph Meineri, Direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo - la nostra Associazione intende sottolineare come la capacità artigianale si possa declinare in modo trasversale nel contesto economico locale. Abbiamo scelto di partire dal comparto alimentare, apprezzato a livello internazionale, perché nella trasformazione delle materie prime emerge in modo indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara bravura e di grande tecnica. Stiamo promuovendo il progetto “Creatori di Eccellenza”, ora anche identificabile come “marchio di qualità”, durante convegni, incontri ed eventi fieristici tra i più importanti del nord Italia, per diffondere sempre di più quel “Valore Artigiano” che da sempre rappresenta una delle più importanti cifre distintive del nostro Paese».

Confartigianato Cuneo “porterà” i Creatori di Eccellenza anche alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba nei fine settimana del 26-27 ottobre, 1-2-3 novembre e 9-10 novembre con la “Piazza dell’Artigianato” in Piazza Falcone. Come sempre tornerà anche, il 9-10 novembre, il padiglione dedicato al cioccolato in Piazza Duomo. Novità di quest’anno la partecipazione dei cuochi Creatori di Eccellenza ai “foodies moments”, spettacolari show-cooking organizzati dall’Ente Fiera del Tartufo (prenotazioni su: https://www.fieradeltartufo.org/tipologie-eventi/foodies-moments/).