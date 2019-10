Coldiretti Cuneo: il mondo contadino è pronto a raccontarsi alla Fiera nazionale del Marrone

A Cuneo è iniziato il conto alla rovescia della 21esima Fiera nazionale del Marrone, in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, che anche quest’anno vedrà protagonisti i produttori di Coldiretti Campagna Amica e i gusti e i profumi delle loro eccellenze agroalimentari.

“Alla Fiera del Marrone porteremo nel cuore della città di Cuneo uno spaccato di mondo contadino fatto di tenacia e orgoglio, di valori e storie, un mondo attento alla qualità, alla salute e all’ambiente - dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo - . La straordinaria partecipazione registrata ai Villaggi Coldiretti nelle maggiori città italiane, da Torino a Bari, da Roma a Milano fino alla recente tappa di Bologna, è sintomo di un interesse sempre più diffuso tra gli italiani per un’agricoltura che si racconta, si confronta con i consumatori e svela i volti dietro i prodotti”.

Nella tre giorni di Fiera sono molte le iniziative organizzate da Coldiretti per dare spazio alle proprie aziende agricole.

A cominciare dal grande mercato Campagna Amica che ospiterà in piazza Galimberti oltre quaranta aziende del circuito, piemontesi, liguri, lombarde ed emiliane. Nello stand istituzionale Coldiretti in piazza Galimberti andranno in scena i laboratori del gusto Coldiretti: veri show cooking in cui gli agrichef, cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica, racconteranno la biodiversità del territorio e utilizzeranno materie prime locali per preparare sul momento stuzzicanti piatti da gustare.

Non mancheranno, poi, le fattorie didattiche Coldiretti del progetto Educazione alla Campagna Amica, all’interno del padiglione di piazza Virginio, che porteranno la campagna in città con curiosi laboratori dedicati ai più piccoli e pensati per tutta la famiglia. Infine, nell’area ristoro interna al padiglione di piazza Galimberti, Coldiretti proporrà ai visitatori la buona cucina Made in Cuneo grazie al progetto Campagna Amica nel Piatto, per un’irresistibile full immersion nei sapori autunnali della Granda.