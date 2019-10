Le Filippine a Busca: un momento di incontro e solidarietà per scoprirne tradizioni e cultura

Datameteo in collaborazione con il Comune di Busca, la Onlus Una Mano per i Bambini, la comunità filippina di Centallo e la sezione intercultura delle scuole organizza una importante giornata di cooperazione internazionale.

Domenica 20 ottobre 2019 a partire dalle ore 10.00 presso “Casa Francotto” prenderà il via l'evento “Le Filippine incontrano Busca” per salutare l'arrivo in città di Padre Giovanni Gentilin, missionario canossiano che da più di 30 anni è presente e opera nelle Filippine. Padre Giovanni è fondatore della Scuola della gioa che Datameteo supporta durante l'evento la Giornata della Meteorologia.

L'evento rappresenta una giornata di incontro e solidarietà per capire le tradizioni e la cultura filippina. Il programma vede l'avvio al mattino con un grande gioco interattivo dove ragazzi e genitori potranno scoprire le Filippine attraverso semplici quiz direttamente dal proprio smartphone. La giornata proseguirà con le danze e i costumi della tradizione filippina e a seguire i racconti i di Padre Giovanni e della sua esperienza: oltre 30anni a Tondo, il quartiere di Manila caratterizzato dalla presenza della famigerata Smokey Mountain, una delle discariche a cielo aperto più grandi del mondo.

Dalle ore 12.15 sarò possibile avere un assaggio della cucina tradizionale filippina e per concludere un grande ballo finale.

Per chi volesse concludere la giornata assieme, dalle ore 13 è proposto il pranzo con Padre Giovanni al ristorante pizzeria “I Due Mondi” al costo di Euro 25 per gli adulti e di Euro 10 per i bambini. E' gradita la prenotazione scrivendo ai seguenti indirizzi e.mail o al seguente numero di telefono 3245509545 entro mercoledì 16 ottobre giornatameteo@gmail.com oppure info@unamanoperibambini.it

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Onlus Una Mano per i Bambini https://www.unamanoperibambini.it a supporto delle attività della Scuola della Gioia di Tondo