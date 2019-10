Riprende a Borgo San Dalmazzo la rassegna di teatro per bambini e ragazzi

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo propone anche per il 2019 la consueta RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI “UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA grandi e piccini a teatro” presso l’Auditorium Civico Città di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con la Compagnia del Melarancio di Cuneo.

Domenica 20 ottobre 2019

A.T.G.T.P.

ZAC COLPITO AL CUORE

Zac è sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri coraggiosi. Ma quando gli chiedono di scrivere una storia d’amore? L’amore non fa per lui: “L’amore non ha nulla in comune con il coraggio e l’avventura!”. Lo scrittore dal “cuore di ghiaccio” si ritroverà, suo malgrado, coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di conigli che si vogliono sposare, tenere effusioni, canzoni sdolcinate e promesse di matrimonio: proprio la storia rifiutata da Zac! E allora, cosa farà Zac in questa storia d’amore? Cederà al richiamo della volpe che risolve tutto in un boccone o troverà il coraggio di liberare il proprio cuore?

dai 6 anni





Domenica 27 ottobre 2019

Tib Teatro

C’ERA DUE VOLTE UN CUORE

Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mondo che sarà… Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle…

Incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi. Piccole magie, nell’attesa della meraviglia, della bellezza che verrà. Sì, verrà! Chi aspettano? Aspetta anche tu con loro e lo scoprirai a fine spettacolo!

dai 4 anni





Domenica 10 novembre 2019

Fondazione TRG

KOLOK, I TERRIBILI VICINI DI CASA

balconi, per rappresentare un intero condominio. Un paese tranquillo ai confini del mondo. Ma una mattina tutto cambia... Basta una parola per capire che l’uomo che occuperà l’appartamento sfitto è straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e poi Lui sorride alle persone, ma a nessuno importa. Due balconi... due vite. Kolòk vuole, incentivare adulti e bambini a non esitare a regalare un sorriso, un aiuto, o anche solo due parole a chi condivide con loro la porta d’ingresso, le scale, chi vede le stesse cose se butta lo sguardo fuori dalla finestra…

dai 4 anni





Domenica 24 novembre 2019

Teatro delle Commedie

UNA STORIA…DA HANSEL E GRETEL

Un piccolo racconto poetico e intenso della fiaba dei fratelli Grimm “Hansel e Gretel”. Un taglialegna, sua moglie, i due fratellini e una strega raccontati da una sola attrice attraverso pochi oggetti e gesti precisi per dar forza alle loro parole e alla loro forza evocativa. Il lavoro, si muove con delicatezza e rispetto all’interno della storia dei fratelli Grimm cercando di far apparire le strade che portano con coraggio all’emancipazione e alla crescita dei due fratellini, così che ogni bambino ritrovi sempre la strada per tornare a casa.

dai 5 anni