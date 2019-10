Una giornata di festa con il Soccorso Alpino a Sant'Anna di Valdieri

L’appuntamento con la festa del Soccorso Alpino di Cuneo è tornato nella giornata di oggi 13 ottobre a Sant’Anna di Valdieri.

Quest’anno, nell’area di competenza della XV Delegazione Alpi Marittime (dalla Bisalta lato Boves e Valli Vermenagna, Gesso, Stura e Maira), sono stati compiuti finora 110 interventi di cui 56 con impiego di squadre a terra e 13 interventi di supporto veterinario. Le persone che hanno perso la vita sono state 4: 2 in Valle Stura, 1 in valle Vermenagna, 1 in Valle Gesso. Sono state ricordate nella Celebrazione Eucaristica, alle 9.30, assieme ai volontari del soccorso defunti.

Dopo la grande polentata organizzata dalla Pro Loco di Sant’Anna, il momento delle dimostrazioni e delle prove pratiche: alle 14, le dimostrazioni di ricerca con le unità cinofile a cura del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di intervento sanitario a cura dei medici e infermieri del Soccorso, mentre per i più piccoli giochi e intrattenimenti di arrampicata, tyrolienne e trasporto con barella. In chiusura lo spettacolo acrobatico su tessuti a cura dello Sport Time di Boves.