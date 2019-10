TP Finals a Torino, Graglia: "La Regione in campo fin da subito nel comitato organizzatore"

“La Regione è scesa in campo per poter presenziare, sin da subito, ai lavori del Comitato delle Atp Finals nell’incontro che ha visto al tavolo oltre che il Governatore del Piemonte anche il Comune di Torino, il presidente di Sport e Salute, il presidente della FIT e gli assessori allo Sport di Regione e Comune di Torino. Si tratta di una presenza importante che ha voluto fermamente il nostro presidente Alberto Cirio e che è fondamentale affinché la nostra regione tragga i maggiori benefici da questo evento, in particolare in termini di ricadute turistiche ed economiche per le nostre imprese. Dobbiamo essere protagonisti nell’organizzazione di questo evento perché si tratta di una passerella fondamentale per i nostri territori che godranno di una vetrina d’eccezione nei giorni della manifestazione facendo venire a contatto delle eccellenze piemontesi migliaia di stranieri. Ancora una volta Cirio è in campo per portare crescita e sviluppo nel nostro territorio”.

Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.