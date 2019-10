Navetta di collegamento tra Asti e Alba per la Fiera del Tartufo e la mostra di Monet

Alla fermata degli autobus di Asti, ad attendere la navetta che collega la capitale delle Langhe e la capitale del Monferrato, oggi in corso Einaudi, c’erano l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi insieme al presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Luigi Barbero, al direttore Mauro Carbone, al sindaco di Asti Maurizio Rasero, l'assessore al Turismo del Comune di Asti, Loretta Bologna, la presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Liliana Allena, all’amministratore delegato di Bus Company Enrico Galleano, accompagnato dal direttore generale Serena Lancione.

Tra le nuove iniziative create dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sostenute dalla Regione Piemonte, e che uniscono Asti e Alba, c’è stata la creazione di un biglietto unico non solo per visitare sia la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, sia la mostra ‘Monet e gli Impressionisti in Normandia’, ma che comprende anche il viaggio in autobus tra Asti e Alba (andata e ritorno). Una navetta collega le due città per tutti i fine settimana di ottobre e novembre (fino al 24 novembre 2019 il sabato e la domenica e il 1° novembre).

Gli autobus partono e rientrano ad Alba, alla stazione ferroviaria e raggiungono il centro di Asti (alla fermata degli autobus di corso Einaudi 70, vicino al mercato coperto).

Sono cinque le corse al giorno, dirette da Alba e cinque da Asti, previste nei fine settimana comprensive degli ingressi alla Fiera del Tartufo e alla mostra di Monet a un prezzo conveniente (20 euro), rispetto all’acquisto dei biglietti singoli per tratta (5,60 euro) acquistabili sul bus e di 4,10 dall’app Granda Bus.

Il risparmio è di 8,20 euro nel primo caso e di 5,20 euro nel secondo.

Gli orari di partenza da Alba sono 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30 - da Asti sono: 11:03; 13:03; 15:03; 17:03; 19:03.

Il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora.

Sarà possibile acquistare il biglietto integrato sul portale di Booking Piemonte.