A Bra la notte è donna con la quarta edizione della “Passeggiata in Rosa”

Gambe in spalla: arriva la quarta edizione della “Passeggiata in Rosa”, organizzata dall’associazione Noi Come Te donne operate al seno, in collaborazione con Bra Walking, l’asse Grandi Cuori e con il patrocinio del Comune di Bra.

L’evento, in calendario nella città della Zizzola venerdì 18 ottobre, non è solo un modo per passare una serata, ma una cosa molto seria, nata per sensibilizzare la popolazione su una tematica importante come quella del tumore al seno e, soprattutto, invitare le persone alla prevenzione.

Spiega Norma Costantino, presidente di Noi come Te: “ Prevenzione vuol dire alimentazione, movimento, cambiare stile di vita e naturalmente non buttare via le lettere di Prevenzione Serena. Noi lavoriamo da anni sulla prevenzione oltre ad assistere i pazienti in oncologia a Bra il martedì ed il mercoledì. È possibile contattarci al numero 392 6051940”.

Con una simbolica metafora del camminare insieme verso un unico obiettivo, il programma prevede l’inizio alle ore 20.30 con partenza ed arrivo in via Cavour. Durante la passeggiata ci saranno dei momenti di animazione, seguiti da flash mob e, per finire, tè caldo, pasticcini, bagnetto verde, focaccia e salsiccia per tutti.

Nel corso della serata, sarà possibile conoscere meglio le finalità dell’associazione Noi Come Te, grazie al banchetto informativo allestito in via Cavour con la distribuzione di materiale esplicativo sulla prevenzione dei tumori del seno.

“La Passeggiata in Rosa - afferma ancora Norma Costantino - è assolutamente gratuita e ha l’obiettivo di esprimere solidarietà a tutte le donne che hanno affrontato o che stanno combattendo una malattia. Dare un messaggio di forza e di speranza, perché dal tumore si può anche guarire”.