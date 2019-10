Benemeriti Fidas premiati a Ceresole: in due si meritano la seconda medaglia d’oro

Donatori di sangue in festa ieri, domenica 13 settembre, a Ceresole d’Alba, per l’annuale momento di ritrovo della Fidas. Dopo la messa del mattino, la giornata è proseguita con la premiazione dei volontari in piazza Donatori, seguita da un rinfresco e dal pranzo sociale al ristorante "La Pedaggera" di Cavallerleone.

Complimenti a tutti i donatori in particolare a Luigi Bonetto (100 donazioni) e Gianpiero Burzio (103 donazioni) per la terza medaglia d'oro, e a Michele Raviola (76) e Silvano Ceratto (79) per la seconda medaglia d'oro.

La prima medaglia d’oro ha premiato la generosità dei volontari Antonio Ferrero (54), Liliana Audero (42), Elena Demichelis (41), Mirella Picco (40), Amedea Colla (40).

Medaglia d’argento per Toni Mirkov (29), Massimo Salvatore Bava (28), Stefano Ferrero (27), Stefano Nota (27), Massimo Cardinale (24), Claudio Oddenino (24), Maria Maddalena Capellino (23), Erika Demichelis (20), Adriana Margherita Gertosio (20) e Luigina Nota (20).

Bronzo per Franco Fusco (18), Fabio Sedda (18), Alessandro Ponzio (16), Manuela Pautassi (14), Rina Torasso (14) e Rossella Panero (13).

Diploma per Christian Berbotto (10), Mattia Perinetto (10), Alex Nota (10), Vittorio Martino (9) e Paolo Bonetto (8).