Calce, legno e canapa: a Boves e Cuneo due cantieri pilota all'insegna dell'edilizia "green"

Nella giornata di oggi, lunedì 14 ottobre, nel Salone d'onore della Camera di Commercio di Cuneo è stato presentato il progetto europeo Alcotra Italia-Francia Eco-Bati in materia di edilizia sostenibile.

Il cantiere pilota della Camera di commercio interessa l’edificio denominato Tetto Sottile, che fa parte della sede camerale di Cuneo. Due i principali interventi: la realizzazione di un “sistema a cappotto” con materiali derivanti dalla produzione attraverso filiere locali e la sostituzione dei serramenti esterni con telaio in alluminio con nuovi serramenti con telaio in legno. L’impresa esecutrice è il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Perisello Walter, Cobola Falegnameria e Alpi Costruzioni. La direzione lavori è affidata all’architetto Alice Lusso dello studio Tecno Lusso Ingegneria e Architettura di Cuneo.

Il Comune di Boves ha in corso un intervento di riqualificazione energetica del fabbricato comunale, sede operativa della Scuola Edile Cuneo, nella area denominata “Polo Formativo e Sportivo”. Il cantiere prevede il rifacimento della copertura del tetto con nuovo isolamento termico e l’isolamento delle pareti esterne con sistema a cappotto, entrambi con materiale eco compatibile, derivante dalla filiera corta (calce canapa). L’impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Cornaglia Fratelli srl con sede in Caraglio Frazione Paschera San Defendente 40/A (CN) e la direzione lavori è affidata all’ing.arch. Riccardo Casasso.

“Il settore edile, dopo un lungo periodo di crisi, necessita di nuovi orizzonti operativi che possano fornirgli rinnovata vitalità– ha sottolineato Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio cuneese –. Con il progetto Eco-Bati la Camera di commercio intende dare un sostegno concreto al comparto, accompagnando le tante imprese coinvolte nella conversione ambientale, verso una sostenibilità dalla quale non possiamo più prescindere, anche rafforzando il legame con il territorio e sviluppando filiere locali dei materiali utilizzati”.

"Sono tre le imprese che lavorano su questo progetto di "efficientemento energetico" della dipendenza di Tetto Sottile facente parte della Camera di Commercio di Cuneo attraverso l'impiego di materiali innovativi e bio edilizia (legno per i serramenti, e calce, legno canapa per il sistema di isolamento. La canapa utilizzata arriva dai campi di Maddalene (Fossano) a 19 km da Cuneo - ha spiegato l'architetto Alice Lusso dello Studio Lusso di Cuneo -. Il cantiere iniziato a settembre, è ora entrato nel vivo, con l'insufflaggio di materiale isolante (canapolo) nell'intercapedine della porzione di muratura a cassavuota e con il montaggio della struttura del cappotto esterno. Uno strettissimo lavoro di collaborazione tra la stazione appaltante, progettista e imprese, per rendere concreto un progetto di recupero dell'esistente con materiali innovativi. Il lavoro sarà concluso nel 2020".

"Sono orgoglioso di lavorare in questo progetto, creato e voluto dall'Ente Camerale, in quanto si tratta di un cantiere pilota a livello nazionale volto a sperimentare tecniche costruttive con materiali naturali a km 0. Per quanto riguarda Cuneo - ha chiarito Walter Perisello capofila Rti e direttore tecnico cantiere imprese - i lavori stanno procedendo come da programma attraverso la realizzazione di un cappotto esterno di 25 cm con il sistema legno, calce, canapa (R) e i serramenti esterni della ditta Cobola di Sanfront".

"Tramite un corso tecnico post diploma di impresa edile annuale, si realizza un "proget work" dove i ragazzi simulano la progettazione di un lavoro che le amministrazioni vorrebbero realizzare. Il Comune di Boves - ha evidenziato Laura Blua responsabile corsi della Scuola Edile del cantiere di Boves - ha dato una grande opportunità ai nostri ragazzi: quella di realizzare la progettazione del cantiere Eco Bati a Boves in stretta collaborazione con i tecnici del Comune bovesano".

"Sono due i punti cardine del progetto Eco BaTi: l'importanza di un Ente come la Camera di Commercio di Cuneo che ha saputo sfruttare un progetto volto all'edilizia green, e l'opportunità di essere progettisti del domani in modo assolutamente preparato e competitivo - ha continuato Elena Lovera presidente della scuola Edile -. Ricordando che i prodotti a km 0 utilizzati vanno a beneficio del territorio, con ricadute generate da Eco Bati".

Il sindaco di Boves Maurizio Paoletti ha sottolineato come la sua amministrazione sia sensibile ai temi ambientali. "Questo rientra bene in una programmazione che guarda agli interventi della bio edilizia con l'uso di prodotti a km 0 come la calce canapa, quale isolante per gli edifici. Un altro aspetto interessante del progetto in corso di realizzazione? Gli studenti della scuola edile di Cuneo potranno vedere realizzato un loro progetto".

Dopo la visita al cantiere della Camera di Commercio è seguita, nel pomeriggio, quella alla scuola di Boves. Il cantiere della scuola, che sta trasformando un vecchio edificoo militare degli anni Trenta in uno spazio per le lezioni e per i corsi scolastici, verrà terminato verso la metà di novembre.