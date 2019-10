Completamento Asti-Cuneo, l’Osservatorio del Paesaggio chiede un incontro coi sindaci di Alba, Bra, Roddi e Verduno

Un incontro coi sindaci di Alba, Bra, Verduno e Roddi per parlare di Asti-Cuneo.

E’ la richiesta avanzata alle quattro amministrazioni di Langhe e Roero dall’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero, sodalizio che riunisce 15 associazioni del territorio albese e braidese da sempre in prima linea nel dibattito sui temi del rispetto ambientale.



Alla base della richiesta – che l’Osservatorio chiede venga accolta prima del prossimo 23 ottobre, data nella quale è previsto un incontro tra la Regione Piemonte e i funzionari dell’Ue che in questi giorni stanno vagliando la coerenza con le norme comunitarie sulla concorrrenza del nuovo piano per il completamento dell’A33 varato dall’ex ministro Danilo Toninelli – quella che i referenti della stessa associazione indicano come "una proposta concreta per il completamento dell'Asti-Cuneo", senza però che sulla stessa vengano forniti ulteriori dettagli.



Dell’Osservatorio fanno parte le associazioni L'Arvangia, ComuneRoero, Italia Nostra sezioni di Alba e Bra, CanaleEcologia, "Il Paese" di Magliano Alfieri, Famija Albeisa, Amici del Castello di Magliano Alfieri, Amici dei Luoghi Fenogliani, Slow Food condotte di Alba e Bra, Comitato spontaneo del Toetto, Legambiente Bra e Asfodelo.