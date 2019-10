Da dove deriva il termine "SPAM"? La risposta da tre giovani monregalesi (VIDEO)

"SPAM" è, indubbiamente, uno dei termini più utilizzati del Terzo Millennio, soprattutto in ambito tecnologico e associato alla posta elettronica indesiderata.

Proprio per via della sua diffusione massiccia, tre giovani monregalesi, che rispondono ai nomi di Maddalena Barale, Roberto Rossetti ed Ettore Poggi, si sono interrogati sull'effettiva conoscenza della genesi del termine da parte di internauti e non.