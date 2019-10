Dal 15 ottobre lavori alla rete di teleriscaldamento in via Umberto Ia Busca

Per consentire i lavori del proseguimento della posa della rete di teleriscaldamento in centro città, sarà istituito divieto di sosta e di circolazione nel tratto compreso tra la SP589 (piazza Savoia) e via Pietro Gallo dalle ore 8 alle ore 19 per il tempo necessario al completamento della posa e al ripristino della sede stradale a partire da domani 15 ottobre e fino al termine lavori, indicati in 3 settimane, salvo imprevisti.