Ecobonus e sismabonus: "Far gravare gli sconti sulle imprese ha penalizzato migliaia di artigiani"

“La scelta del decreto crescita di far gravare gli sconti dell’ecobonus e sismabonus direttamente sulle imprese che realizzano gli interventi ha penalizzato migliaia di artigiani, che non possono permettersi di anticipare la liquidità per le materie prime e poi attendere i tempi delle detrazioni fiscale. In questo modo si crea un problema di concorrenza fra imprese di dimensioni diverse e certamente non si favorisce la transizione ecologica degli edifici e la loro messa in sicurezza: per questo ho presentato un’interrogazione parlamentari ai Ministri Gualtieri e Patuanelli”.

Lo dichiara la deputata Chiara Gribaudo, vicecapogruppo del Pd alla Camera.

“Mi auguro che questo problema si possa presto risolvere, a partire già dalla legge di bilancio che presto discuteremo in Parlamento. L’efficientamento energetico può e deve creare posti di lavoro, ma in questo modo si rischia invece che diventi un business solo per qualcuno e che i tempi di diffusione delle nuove tecnologie siano più lenti proprio per la scarsità dell’offerta dal lato delle imprese”.