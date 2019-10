Il comune di Verzuolo chiude per due giorni per corso di formazione dei dipendenti comunali

Nei pomeriggi di giovedì 24 ottobre e martedì 29 ottobre i dipendenti del Comune di Verzuolo saranno impegnati in un corso di formazione volto a migliorare l’efficienza e l’operatività degli uffici e dei loro servizi.



Per questo motivo in entrambi i pomeriggi il Comune resterà chiuso e gli impiegati non saranno reperibili telefonicamente.