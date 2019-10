800-767-800: il numero verde "amico degli anziani" attivo 7 giorni su 7 anche a Busca

Un numero verde amico degli anziani: 800-767-800. Attivo a partire dallo scorso 15 giugno nella zona dell?oltrestura di Cuneo, con orario 8-20, tutti i giorni dell’anno, sta pian piano raggiungendo altri territori.

E' infatti attivo anche a Busca. Lo scopo è quello di migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie nelle zone periferiche, dando un servizio di assistenza e sostegno alla domiciliarità per gli anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti oltre i 65 anni di età.

Il “telefono della solidarietà”, amico degli anziani, ha come obiettivo il contrasto alla solitudine ed alla emarginazione, aiutando le persone ad affrontare con più serenità la vita di ogni giorno. Vengono fornite risposte su tutte le problematiche che

riguardano la casa e l’abitare (ex. consegna pasti a domicilio - consegna spesa e farmaci - piccoli aiuti in casa - gestione utenze - disbrigo pratiche burocratiche - igiene della persona e della casa - compagnia domiciliare - compagnia telefonica - accompagnamento - attività di socializzazione presso case di riposo e RSA - informazioni sui servizi attivi sul proprio territorio).

L'Associazione Uscire Insieme Onlus gestisce il Numero Verde assistenza anziani insieme alle Parrocchie in quanto esse rappresentano il vero motore e presidio per il territorio su cui operiamo. Il numero verde gratuito, in funzione tutto l’anno 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20, permette di accedere a vari servizi, nonché per segnalare anziani non autosufficienti che vivono soli e che potrebbero trovarsi in difficoltà. Perciò sono fondamentali le segnalazioni di familiari, parenti, vicini di casa e conoscenti per far sì che si possa intervenire. Il fatto di essere attivi 7

giorni su 7 permette di rispondere a una delle esigenze più sentite dalle persone anziane o disabili (e loro familiari): quella di diventare un punto di riferimento sempre disponibile (è quantomai vero che gli anziani e i disabili trovano nel periodo delle feste o delle domeniche le loro giornate più difficili, anche dal punto di vista morale). ll progetto prevede una collaborazione crescente e strutturata con il CSAC (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese) e con la Fondazione San Camillo di Centallo (struttura socio-sanitaria assistenziale) al fine di facilitare il trasferimento a domicilio di alcuni servizi della casa di riposo (assistenza nell'igiene e nei bisogni della persona, pasti, prestazioni infermieristiche e fisioterapiche supporto nelle pratiche burocratiche, fiscali e legali, accompagnamento nella spesa e nelle uscite, sostegno psicologico

anche ai familiari, e possibilità di partecipare, in orario diurno, alle attività ricreative offerte dall'Istituto).

Il perimetro d'azione, inizialmente l'Oltrestura di Cuneo, viene ora esteso al Comune di Busca. Nei prossimi mesi si proseguirà con la copertura a tutto il Comune di Cuneo e di Centallo. A seguire l'estensione riguarderà l'intera Provincia di Cuneo, ricalcando lo stesso perimetro del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.