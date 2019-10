In arrivo dalla Francia le prime perturbazioni autunnali: da mercoledì miglioramenti, con passaggi nuvolosi

Domani una perturbazione dalla Francia porterà piogge diffuse e temporali quasi ovunque. Miglioramento a metà settimana ma sempre con tempo di stampo autunnale fatto di possibili nebbie al mattino, vari passaggi nuvolosi e precipitazioni limitate alle zone alpine e alla Liguria.

Domenica poi nuovo peggioramento più intenso.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi lunedì 14 ottobre

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto per nubi basse, in intensificazione a partire dalla serata soprattutto sulla Liguria con piogge intense e molto concentrate sulla Liguria centro-occidentale.

Temperature massime stazionarie sui 18/20 °C nonostante la copertura per via delle correnti mediamente calde meridionali provenienti dal Nord Africa.

Venti assenti o deboli di direzione variabile su Piemonte, settentrionali su Liguria occidentale, di scirocco su Levante.

- Martedì 15 ottobre

Una perturbazione proveniente dalla Francia porterà piogge abbondanti un po’ ovunque nel giro di 24 ore, con la fascia alpina settentrionale (dove si potranno superare i 100 mm di accumulo) e la Liguria le zone più colpite. Su quest’ultima ci saranno temporali anche intensi e persistenti sulla fascia centrale già a partire dalla nottata.

Temperature minime stazionarie o in leggero aumento fino a 13/14 °C (qualche grado in più sulle coste) grazie alla combinazione tra copertura nuvolosa e correnti calde meridionali in quota, mentre le massime si abbasseranno di qualche grado.

Venti ancora deboli su Piemonte, fino a forti di scirocco sulla Liguria di levante. In tarda serata raffiche di Foehn sui crinali alpini.

- Da mercoledì 16 ottobre

Tempo in miglioramento già dalla nottata, che si manterrà stabile almeno fino a sabato incluso. Sarà condizionato da vari passaggi nuvolosi e qualche nebbia la mattino, e venerdì una debole perturbazione potrebbe portare ancora qualche pioggia su zone alpine e Liguria, in attesa di un nuovo peggioramento più intenso domenica 20 ottobre.

Previsioni locali:

Cuneo -http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona