Lavaggio per i contenitori dell’umido: nuovo calendario a Bra

Ha preso il via lo scorso 12 ottobre 2019 il terzo intervento per il lavaggio dei contenitori per la raccolta dell’umido a Bra. Esigenze tecniche hanno reso necessario apportare alcune modifiche al calendario originale degli interventi. Di seguito, quindi, viene riportato il calendario definitivo dei passaggi, distinto tra le zone A e B in cui sono ripartiti i giorni di raccolta.



Nelle zone interessate dai lavaggi si consiglia di lasciare esposti i contenitori almeno sino alle ore 12.



Per eventuali disservizi o necessità è sempre possibile contattare l’Ecosportello comunale al numero 0172.201054 negli orari di apertura del servizio, ovvero tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 oltre ai pomeriggi del martedì (13.30 – 17) e del giovedì (15 – 18.30), oppure scrivendo a ecosportello@strweb.biz.



Zona A



Sabato 12/10/2019



Via Visconti Venosta





Strada Gallotto (da via V. Venosta al passaggio a livello)





Piazza G. Lenti



Via Rio Giano





Via Don Cremaschi (tra via V. Venosta e via Don Orione)





Piazza G. Arpino



Via Prof. Cravero





Via Canapai





Via Senator Sartori



Via della Chiesa





Strada Casa del Bosco (fino al passaggio a livello)





Viale Costituzione



Strada Vecchia per Torino (tra via D. Orione e strada Terlapini)





Strada Crosassa





Via Ascanio Sobrero



Strada Terlapini (tra via V. Venosta e via Don Orione)





Strada Favorita (da strada S. Matteo a via Torino)





Via A. De Gasperi



Via Don Orione (da Santuario a rotonda Bandito DX e SX) - da rotonda di Bandito a strada Tetti Milanesi solo lato SX





Via V. Mucci





Via Cafasso + Big Store







Martedi 15/10/2019





Via Vittorio Emanuele II





Via Mendicità Istruita





Via Piroletto



Via Vittore Testa





Via Gianolio





Via Barbacana



Via Moffa di Lisio





Via Monte di Pietà





Via P. Brizio



Via Rambaudi





Via T. Operti





Via Provvidenza



Via Beato Valfré





Via Parpera





Via Giardinieri



Corso Garibaldi





Via S. Maria del Castello





Via Bonino



Piazza Caduti della Libertà





Via Balau





Corso San Secondo



Piazza XX settembre





Via Serra





Vicolo S. Spirito



Vicolo Chiaffrini





Vicolo San Francesco





Via Monte Guglielmo



Piazza Spreitenbach





Via Sant’Ignazio





Via R. De Braida



Via San Germano





Via Rombon





Vicolo S. Andrea



Via Veneria





Piazza Conte Grione





Via Ospedale



Via Pollenzo





Via San G. Battista







Vicolo S. Antonino





Corso Cottolengo









Sabato 19/10/2019







Viale Madonna dei Fiori





Via Goito (a est di Viale Risorgimento)





Via G. Puccini



Via Campo Sportivo





Viale Risorgimento (lato est)





Via G. Rossini



Via E.Brizio





Via Sabotino





Via G.Traversa



Via Crimea





Via Torino (fino a via Mascagni)





Via P. Mascagni



Via Mercantini (a nord di via G.B. Gandino)





Via Accademia degli Innominati





Via Palestrina



Via G. Pascoli





Via Bellini





Strada San Matteo



Via Peschiera





Via Monteverdi







Via G.B. Gandino (tra Via Solferino e Via Vittorio Emanule II)





Via Catalani













Martedi 22/10/2019





Via Cuneo





Via Europa





Via Claudiano



Via Stura





Via A. Pertini





Via Gabotto



Via Cherasco





Viale F.lli Rosselli





Via L. Cocito



Corso IV Novembre





Via Montello





Via Marziale



Via G. Piumati (fino al ponte tangenziale)





Via Divisione Cuneense





Via Monte Pasubio



Viale delle Rimembranze





Via Boglione





Via San Giovanni Bosco



Piazzale Boglione





Via Boves







Largo Europa





Via A. La Marmora









Sabato 26/10/2019





Via Vittone





Via Audisio





Strada Tetti Raimondi



Via Adua





Strada Biola





Via A. Rolfo



Via Alba





Strada Bria





Via dell’Artigianato



Via Piave





Via C.R. della Venaria





Via Maestri del lavoro



Via Vittorio Veneto





Via don Orione (da rotonda di Bandito a Tetti Milanesi lato collina + Almonte)





Via G. Piumati (dal ponte della tangenziale a frazione Riva



Piazza Roma





Corso Monviso











Martedì 29/10/2019





Via Umberto I





Piazza Valfré di Bonzo





Via A. Sarti



Vicolo Sergente Testa





Via A. Moro





Via Audisio



Via Santa Croce





Via G. Verdi





Via F.lli Carando



Piazza Carlo Alberto





Via Monte Grappa





Via G. Matteotti



Via C. Cavour





Piazza Roma





Via G. Mazzini



Via G. Marconi





Via Principi di Piemonte





Via Craveri





Sabato 02/11/2019





Via S. Pellico





Via Pavese





Via Magenta



Via Molineri





Via A. Mathis





Via Palestro



Via Maffei





Via San Rocco





Via G.B. Gandino (lato est fra via Solferino e via Palma di Cesnola)



Via Ravello





Via Trento e Trieste





Piazza Martiri delle Foibe



Via XXIV Aprile





Via E. Guala





Via Fasola



Via I Maggio





Largo della Resistenza





Vicolo Fossaretto



Via XXIV maggio





Via Mercantini - + caserme Polizia e Finanza (a sud di via G.B. Gandino)







Via Boetto





Via F.lli Allocco









Zona B



Lunedì 14/10/2019





Località Borgo San Martino





Via Fossano (tra angolo via L. Einaudi e cascina Servetto)





Via della Piana



Località Borgonuovo





Via L. Einaudi





Via Fossano (abitato interno angolo via L. Einaudi)



Strada Antica d’Alba





Via Caduti Partigiani





Via Regina Margherita



Strada Antica Pollenzo – Pocapaglia





Strada della Pedaggera





Via Stilicone



Viale G. Nogaris





Strada della Bogliona





Piazza Vittorio Emanuele II



Via Plinio il Vecchio





Località Banchetta





Strada Tetti Bassi



Via Langhe





Strada Crociera Burdina





Strada Carpeneto



Strada Borgo San Martino





Via Amedeo di Savoia





Fraz. Ca' del Bosco



Strada Franca





Via Carlo Alberto





Strada Tetti Rasa



Strada Rognetta





Via Colosseo







Strada Tanaro





Via del Teatro









Venerdi 18/10/2019



Viale Risorgimento da Via Brizio lato DX + traversa che va al Palazzetto (lato ovest)





Via E. Milano





Frazione Riva



Via Goito (a ovest di Viale Risorgimento)





Via V. Gioberti





Strada Tetti Arlorio



Via Cacciatori delle Alpi





Via G. Gozzano





Strada Matrotti



Via Curtatone





Via G. Carducci





Strada Freironi



Via Solferino





Via V. Alfieri





Strada Chiossa



Via G.B. Gandino (lato Ovest tra via Solferino e via Cesnola lato Maxisconto)





Via M. d’Azeglio





Strada Boarini



Via A. e D. Ballerini





Via De Amicis





Strada Scatoleri



Viale Industria





Via degli Alpini





Strada Quinto Bianco



Via F. Crispi





Via B. Croce





Strada Bianchette



Via Timavo





Via N. Costa





Strada Quinto Rosso



Piazza G. Giolitti





Via Pastrengo





Strada Tetti Raimondi



Via Caduti sul Lavoro (asilo nido + croce rossa)





Via Palma di Cesnola





Strada Verdiero



Via Gorizia





Strada Falchetto tutta e fino alla Tangenziale





Strada Tetti Mattuda



Piazza B. Fenoglio





Via G. Piumati (dal cartello Riva a seguire)





Strada Falchetto





Venerdi 25/10/2019





Frazione San Matteo





Strada Tetti Milanesi





Strada Orti



Strada Favorita





Strada Garombi





Strada Montelupa



Strada Gandini





Strada Lavaceto





Strada Gerbido



Strada Tetti Bona





Strada Ca' del Bosco (dal passaggio a livello fino a Fraz. Ca' del Bosco)





Strada La Bassa



Via Torino





Strada Montà della Radice





Strada Chivola



Strada Vecchia Torino (lato collina)





Strada Gallotto (dopo passaggio a livello)





Strada dei Molini



Via Don Cremaschi (lato collina)





Strada Motta





Strada Montenero (da Piazza Spreitenbach a Strada Montepulciano)



Via Don Orione (oltre Strada Tetti Milanesi lato dx + sx fino a Sanfrè)





Via Don Pennanzio





Strada Fontana Operti



Strada Terlapini (lato collina)





Strada Ronchi





Strada Fey (tra via Balau e Str. S. Michele)



Strada della Cicala





Strada Montenero





Strada Montepulciano



Strada Pennacini





Strada Fey di Mezzogiorno





Strada Montepulciano di Mezzogiorno







Venerdi 01/11/2019





Via Adige





Via Tagliamento





Strada San Michele (da via Ospedale a strada Castelletto)



Via Cacciorna





Via Turati





Strada Castelletto



Via Coppa d’Oro





Via Volturno





Strada Marie (oltre strada Fey di Mezzogiorno)



Via Isonzo





Strada Belvedere





Strada Sabecco



Via Mascarelli





Strada Gariglio





Strada San Michele (oltre str. Castelletto)



Via San Giovanni Lontano





Strada Marie (da strada S. Michele a strada Fey di Mezzogiorno)