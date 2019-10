Carenza di personale: il Comune di Mondovì non può adottare il protocollo antievasione

Mondovì non aderirà al protocollo nazionale antievasione.

L'ha annunciato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale l'assessore Cecilia Rizzola : "La carenza di personale non ci consente di attivare il protocollo in futuro. Se un domani ci saranno eventuali assunzioni, avremo comunque l'obbligo di convogliare le nostre su attività più urgenti" .

Fra i principali servizi richiesti agli enti che aderiscono, vi è la segnalazione dei soggetti che esercitano la propria professione senza partita Iva, della vendita di aree edificabili che non vengono dichiarate o della partecipazione ad abusivismi edilizi, dei proprietari che non dichiarano le seconde case o percepiscono affitti in nero e delle residenze fittizie all'estero.