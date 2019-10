"Puliamo i torrenti" a Barge: raccolti rifiuti ingombranti in località Lungaserra e Gabiola

Sabato 12 ottobre si è svolta a Barge una giornata di raccolta rifiuti lungo i torrenti comunali. L'evento, riservato ai soli cittadini adulti, è stato realizzato in collaborazione con Legambiente Circolo di Barge, con la Protezione Civile Gruppo ANA di Barge, col Club Alpino Italiano Sezione di Barge e coi Carabinieri Forestali.

Era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, la Vice Sindaca Avv. Nadia Beltramo.

Sono stati raccolti rifiuti abbandonati lungo il torrente in località Lungaserra e in Gabiola, dove la quantità è tale e tanta che si renderanno necessari altri interventi. Qui in particolare i rifiuti, tutti ingombranti (frigoriferi, forni elettrici televisori, sanitari, ecc… ) sono stati rimossi e radunati con l'aiuto di un verricello della Protezione Civile; un mezzo del Comune di Barge andrà a recuperarli.

A Lungaserra invece i rifiuti sono stati già tutti raccolti, tranne la carcassa di un’automobile che richiederà l'intervento di un mezzo per essere rimossa.

La sindaca Piera Comba esprime viva gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa importante iniziativa e che vi hanno presso parte attiva: "Grazie in particolare alla Sig.ra Elisabetta Roberti Presidente di Legambiente Circolo di Barge, ai Carabinieri Forestali, alla Protezione Civile e ai ragazzi della Sezione CAI di Barge per la collaborazione e per l'ottima riuscita dell'iniziativa".