Rinnovo Rsu Ferrero: questi i 36 delegati eletti nelle liste di Fai Cisl, Uila Uil e Flai Cgil

Trascorsi i cinque giorni previsti della normativa vigente per la presentazione di eventuali ricorsi, sono da oggi ufficialmente in carica le Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) elette nel corso delle elezioni tenutesi presso gli stabilimenti Ferrero di Alba e Canale nei giorni 30 settembre e 1-2-3 ottobre.



Secondo i dati definitivi, alla consultazione hanno partecipato 3.531 lavoratori, con una percentuale di affluenza del 63,6%.

Di questi – come già segnalato dal nostro giornale nei giorni scorsi (leggi qui) – 1.406 hanno dato la propria preferenza alla lista della Fai Cisl (erano 1.276 tre anni fa: +130), salita quindi da 14 a 15 delegati sui 36 complessivamente previsti; 1.100 lavoratori hanno invece votato i candidati della Uila Uil che, pur guadagnando anch'essa voti (dai 978 del 2016: +122) scende da 13 a 12 rappresentanti; 869 addetti si sono infine espressi per la Flai Cgil, anch’essa in crescita (era a 725: +144), che conferma i 9 delegati già eletti nella passata consultazione.



Se tre anni la più votata della tornata era stata la compianta Leopolda Anna Scarcìa (181), rappresentante della Uila Uil mancata nei mesi scorsi a causa di un male incurabile, il voto delle scorse settimane ha premiato due candidati della Cisl. Si tratta di Clara Casetta, componente della segreteria provinciale Fai insieme a Franco Ferria e Antonio Bastardi, forte di ben 188 preferenze nel collegio Waferati, e di Luciano Rosso, che ha confermato l’ottimo risultato del 2016 conseguendo 182 voti personali nel collegio Servizi e Staff. Alle loro spalle l’unica candidata in tripla cifra è l’esponente Cgil Nadia Molino, 155 preferenze nei Waferati, collegio dal quale arriva anche rappresentante più votato per la Uil, Maria Marella, con 84 voti.



Ecco tutti gli eletti, con relativi voti, collegio per collegio.



AREA MODELLATI (8 delegati)

Fai Cisl (4)

- Alessandro Borello 87 voti;

- Fabrizio Bucci 64;

- Giuseppe Ghi 78;

- Davide Procaccio 47



Uila Uil (2)

- Laura De Raco 37;

- Paola Santoro 30;



Flai Cgil (2)

- Rosa Foggetti 44;

- Tiziana Borio 14.





AREA WAFERATI (9 delegati)

Fai Cisl (4)

- Clara Casetta 188;

- Rosalba Frangelli 75;

- Antonio Biolcati Rinaldi 72;

- Samuele Valente;



Uila Uil (3)

- Maria Marella 84;

- Paolo Aguzzi 66;

- Massimo Bongiovanni 53;



Flai Cgil (2)

- Nadia Molino 155;

- Marco Blangero 54.





SERVIZI E STAFF (6 delegati)

Fai Cisl (3)

- Luciano Rosso 182;

- Marco Pecchenino 38;

- Daniele De Simone 22;



Uila Uil (2)

- Andrea Loris Vigna 80;

- Alberto Marcarino 49;



Flai Cgil (1)

- Daniela Mazzucco 91.





STERILI PASTIGLIAGGIO E MAGAZZINI (5 delegati)

Fai Cisl (1)

- Gennaro Palazzo 36;



Uila Uil (2)

- Giorgio Marchiaro 41;

- Piero Visca 30;



Flai Cgil (2)

- Michele Quattrale 86;

- Salvatore Farruggia 18.





NUTELLA E SEMILAVORATI (5 delegati)

Fai Cisl (2)

- Mauro Dematteis 39;

- Domenico Abbà 35;



Uila Uil (2)

- Vincenzo Pio 62;

- Mattia Gianbalvo 29;



Flai Cgil (1)

- Isabella Fidelma Cascino 51.