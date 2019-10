Piobesi d’Alba, la sensibilità fa difetto in quell’indicazione all’ingresso del cimitero

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Gentile direttore,

durante questo fine settimana, passeggiando per i paesi del Roero, mi sono imbattuto in questa surreale immagine che ho voluto condividere con lei.

All'ingresso principale del cimitero di Piobesi d'Alba ho notato questo contesto, che oltrepassa la dimensione della realtà sensibile, e ai miei occhi, turba il "rispetto" del luogo davanti al quale mi sono trovato.

A fianco della scritta "Io sono la resurrezione e la vita", che identifica chiaramente il camposanto, è ben visibile un segnale di ingresso e di parcheggio della vicina piscina (come da immagine allegata)

Spero sia solo uno scherzo di cattivo gusto, vista l'imminente festa americana di Halloween, ma al tempo stesso spero che il sopracitato segnale venga rimosso al più presto possibile, con la consapevolezza dell'avvicinarsi della commemorazione dei defunti.



Grazie per l'attenzione.



Un suo, da sempre, lettore