Aggredito e rapinato in piazza Europa a Cuneo il presidente regionale dell'ANMIL Silvio Olivero

Aggressione a scopo di rapina, verso le 6.30 di ieri mattina 13 ottobre, nei pressi di piazza Europa a Cuneo, ai danni di Silvio Olivero, presidente regionale di ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

L'uomo stava andando in stazione a Cuneo per prendere il treno e partecipare all'evento organizzato presso l'Hotel Genio di Torino in occasione della 69^ Giornata nazionale per le vittime di infortuni sul lavoro, celebrata proprio nella giornata di ieri 13 ottobre in tutta Italia.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Cuneo, al comando del maggiore Domenico De Biasio. Non è chiaro quanti siano stati gli aggressori. La vittima avrebbe parlato di una persona, ma potrebbero essere stati almeno due. Gli avrebbero portato via del denaro contante per un valore di circa mille euro. Per fare chiarezza su quanto accaduto e cercare di identificare i responsabili saranno utili le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Olivero ha anche riportato delle lesioni dovute all'aggressione. Fortemente provato, anche psicologicamente, dall'accaduto, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Cuneo per essere medicato.