Cherasco, incidente sulla tangenziale di Bra: coinvolte due autovetture

Incidente stradale a Cherasco, nella prima serata di oggi (lunedì 14 ottobre).

Coinvolte due automobili scontratesi per cause ancora da determinare mentre procedevano nella stessa direzione sulla tangenziale di Bra, nei pressi della ditta Tesisquare. Secondo quanto reso noto, uno dei due mezzi sembrerebbe aver sbandato toccando l'altro, che si è ribaltato in corsia di sorpasso.

Non si segnalano feriti di grave entità. La ragazza nell'auto ribaltata è riuscita a uscire da sola ed è stata successivamente soccorsa.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Bra e Alba.