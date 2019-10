Saluzzo: continua l’assalto dei vandali imbrattatori su proprietà private e pubbliche

Aumentano a catena le segnalazioni di vandalismo da "vernice spray” a Saluzzo, segnando un ritorno, dopo alcuni anni, di questi raid incivili.

Ai muri e portoncini antichi di legno danneggiati da scritte in vernice nell’alto centro storico, si stanno aggiungendo altre segnalazioni di deturpamento ad abitazioni private, auto, arredo pubblico, segnaletica stradale.

Sui social immagini fotografiche dei casi e commenti di condanna ai comportamenti.

Colpite in questi giorni, dopo l’accanimento in via Tapparelli, via Valoria, anche la zona tra via Arbasia e viale Hans Clemer e, ultimo in ordine cronologico, il vespasiano pubblico di piazza XX Settembre, dove è comparsa una vistosa scritta nera.

Sempre nei giorni scorsi con la vernice sono state danneggiate due auto in via San Francesco. In questo caso è stata fatta denuncia presso la Polizia municipale.

Sugli episodi stanno indagando congiuntamente le Forze dell’Ordine.

La popolazione è invitata a segnalare i casi di vandalismo, così come comportamenti non adeguati da parte di persone,riscontrati in città.