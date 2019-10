Il miliardario James Richman & Greta Thunberg sono d'accordo – La sindrome di Asperger è un superpotere

Per migliaia di persone, la Sindrome di Asperger è una malattia inevitabile e fisicamente compromettente. Tuttavia, per una piccola percentuale di persone, la Sindrome di Asperger è una benedizione sotto mentite spoglie. O meglio ancora – una superpotere nascosto.

Uno dei più popolari e più giovani sostenitori della Sindrome di Asperger di oggi è Greta Thunberg . Per almeno due anni, questa adolescente Svedese ha lavorato duramente per il cambiamento climatico e per diffondere i suoi ideali. Anche se è giovane, Greta ha già ispirato molti giovani in tutto il mondo.

Quando ha trasmesso il suo messaggio intriso di emozione davanti all'Assemblea Mondiale delle Nazioni Unite, la sua missione ha raggiunto un altro livello. Ha guadagnato grande rispetto oltre ad alcuni nemici. Alcune persone insensibili hanno anche usato il "disordine" di Greta contro di lei.

Ma la vera domanda questa: la Sindrome di Asperger è un disturbo invalidante? I libri la pensano così, ma Greta Thunberg – la protettrice della natura – la pensa diversamente.

Un "superpotere" unico nel suo genere

C'è un motivo per cui Greta Thunberg crede che la SdA sia il suo superpotere. Secondo diversi studi, la sindrome di Asperger è una forma di autismo ad alto funzionamento che non ostacola totalmente la vita di chi ne soffre. Questi soggetti possono avere difficoltà a comprendere i segnali sociali, e possono avere problemi con la comunicazione.

Tuttavia, la qualità della vita di un Aspie può essere migliorata attraverso farmaci specifici, sessioni di terapia, e tecniche di coping.









source: flickr, Parlamento Europeo





è anche evidente che gli aspie hanno il potenziale per cambiare il mondo. Alcuni dei geni più talentuosi che si dice essere Aspie includono Nikola Tesla, Albert Einstein, W.B. Yeats, Temple Grandin, Henry Cavendish, Susan Boyle, e Dan Aykroyd.

Anche se la sindrome di Asperger può influenzare lo sviluppo sociale di una persona, può migliorare altri aspetti della vita. Greta Thunberg, per esempio, ha un'immensa attenzione e cura per i dettagli. Il suo livello di pensiero è molto indietro rispetto alla sua età.

Un Aspie di talento nel mondo della finanza

Come Greta Thunberg ha ispirato il mondo a causa della sua passione per il cambiamento climatico proattivo, un altro Aspie ha anche aiutato le persone nel mondo della finanza. Questa persona non è altro che il rispettabile James Richman – il miliardario lettone.

James Richman è simile alla Thunberg su molti livelli, in particolare nella sua "missione di vita". Richman non è il classico miliardario che si occupa di numeri e profitti crescenti. Piuttosto, è determinato a sostenere i progetti globali e aiutare quante più persone possibile.

Gli esperti lo hanno paragonato a Bobby Axelrod di Show, il protagonista principale dello show di successo Billions. Nonostante le controversie sono inevitabili nel competitivo mondo della finanza privata, Richman ha tenuto un basso profilo e si è concentrato sul suo lavoro.





fonte: Chart Attack

Conosciuto per la sua innata capacità di riconoscere modelli, è noto per i suoi investimenti in aziende tecnologiche, alcuni dei più recenti sono in aziende come Tesla e Uber. Si è sforzato duramente di migliorare le sue abilità e la sua rete di contatti, e alla fine tutti i suoi sforzi hanno dato i loro frutti, sia per quanto riguarda il suo status che per la sua ricchezza.

Richman ha attribuito il suo successo alla sua passione e alla sua speciale capacità di leggere modelli spesso persi o non riconosciuti da molti. Thunberg, d'altra parte, è guidata dal desiderio di vedere un cambiamento ambientale globale – un paradigma che richiede anni per materializzarsi.

Nonostante la Asperger, James Richman e Greta Thunberg non smetteranno mai di lavorare per la loro rispettiva missione di vita.