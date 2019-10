“4 note per Antonio”: festeggiamenti della banda musicale di Castelletto di Busca

Si sono svolti ieri, domenica 13 ottobre, a San Chiaffredo di Busca i festeggiamenti della Banda Musicale di Castelletto di Busca.

La giornata, intitolata “4 note per Antonio” in onore dello storico direttore Antonio Lovera, scomparso nel 2016, ha preso inizio con il cerchio della Banda sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Chiaffredo.

Successivamente la Santa Messa in onore di tutti i defunti musicisti e in particolare il direttore Lovera che ha seguito e portato in alto il complesso per 64 anni, dal 1942 al 2006. I festeggiamenti sono poi continuati presso Il Saloon City di San Chiaffredo con il grande pranzo comunitario dove vecchi e nuovi musicisti hanno avuto l’occasione di ritrovarsi, suonare e festeggiare in un clima di allegria e nostalgia. Molti ex-bandisti sono giunti per poter ripercorrere vecchi passi della loro vita, insieme alle loro famiglie.

Un ringraziamento va al consiglio direttivo, e in particolare al presidente Piervannj Paschetta, per l’organizzazione dell’iniziativa.