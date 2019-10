Al via le iscrizioni per "Presepi in Monserrato" a Borgo San Dalmazzo

Si avvicina la nuova edizione di Presepi in Monserrato in programma dal 14 dicembre al 6 gennaio al Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo.

Protagonisti, come di consueto, saranno i presepi realizzati da chi vorrà proporre la sua opera, a patto che sia da lui realizzata artigianalmente.

Per iscriversi occorre inviare al più presto (in quanto la consegna è fissata per il 30 novembre) una mail all'indirizzo di posta elettronica presepe@santuariodimonserrato.it allegando una foto del presepe che si intende esporre (anche se non ancora ultimato), le sue dimensioni e se necessita di alimentazione.

Dal momento che le iscrizioni superano di gran lunga i posti disponibili, vi invitiamo a non attendere troppo tempo ad autocandidare il vostro presepe. Risulteranno ufficialmente iscritti coloro che verranno successivamente contattati dall'Associazione per la conferma dell'iscrizione.La consegna del presepe è fissata per sabato 30 novembre nel pomeriggio.

Le iscrizioni scadranno venerdì 29 novembre alle ore 12 o nei giorni precedenti.