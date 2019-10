Celebrato il leggendario matrimonio tra Beatrice di Busca e il Conte d'Urgel nel chiostro del Monastero di Dronero

Di fronte ad un folto pubblico è stato rievocato ieri, domenica 13 ottobre, nello splendido chiostro di Monastero di Dronero (secondo la storia fatto edificare dai Marchesi di Busca) il leggendario matrimonio medievale tra Beatrice di Busca, figlia del Marchese Guglielmo e il conte d'Urgel avvenuto verso la fine del XII° secolo.



La bella dama della dinastia buschese venne sedotta dal noto trovatore Rambaldo d'Orange , citato anche nell'opera i Trionfi dell'amore, canto terzo dal Petrarca, per volere marchionale la bella Beatrice dal feudo di Busca, andò in sposa alla corte dei conti d'Urgel in Catalogna, il trovatore morì per lei d'amore.



La nobile dama saputo della sua morte si ritirò per sempre in clausura in un convento dei Pirenei sino alla fine dei suoi giorni.

Un rito suggestivo tra sottomissioni e giuramenti. Dopo la cerimonia sono susseguiti balli medievali. All'evento hanno partecipato il gruppo storico del Marchesato di Busca, i signori di Rivalba da Castelnuovo Don Bosco e alcuni interpreti locali.