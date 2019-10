Novamobili presenta “Home system, daily organized” da Bensa Arredamenti a Vignolo

Novamobili, azienda di design parte del Gruppo Battistella, presenta il nuovo progetto Home system, daily organized, un roadshow sul tema del decluttering per la casa e dell’organizzazione degli spazi che prevede diversi appuntamenti all’interno dei principali rivenditori del brand in Italia, e ha come protagonisti i sistemi e gli arredi Novamobili – non solo librerie e armadi, quindi, ma anche cassettiere, letti contenitori, etc.

Il prossimo appuntamento è in programma il 18 ottobre alle 19 da Bensa Arredamenti a Vignolo, in provincia di Cuneo.

L’evento vedrà il coinvolgimento della conduttrice Benedetta Parodi in un dialogo informale con l’influencer e “closet organizer” Giulia Torelli - aka Rockandfiocc - su design, gusti e abitudini personali, arredi funzionali, home decluttering. Giulia Torelli condividerà una serie di tips utili su come ottimizzare gli spazi a disposizione scegliendo gli arredi più adatti alle varie esigenze e agli ambienti della propria casa.

L’appuntamento sarà aperto al pubblico su prenotazione (clicca qui per prenotarti) e si concluderà con una sessione di Q&A.

Il progetto Home system, daily organized è collegato a una serie di video tutorial sul tema, prodotti da Giulia Torelli e visibili sulla pagina YouTube di Novamobili (clicca qui per vederli): ogni video è focalizzato su un arredo specifico e su come sfruttarlo al meglio, partendo dalle sue caratteristiche funzionali.

Home system, daily inspired

Novamobili si distingue nel mondo dell’arredo per i sistemi modulari, proponendosi di ispirare concetti personali di vita domestica, progettando arredi che definiscono nuove regole per costruire spazi attorno agli oggetti che si desidera avere vicino a sé. Al centro della sua filosofia i valori di modularità, flessibilità e trasversalità, chiara espressione di una tradizione artigianale che continua oggi in un’azienda tecnologicamente avanzata e aperta alle sfide del futuro. Si compone di un team di progettisti, ingegneri e tecnici che, in collaborazione con importanti nomi dell’architettura e del design, è in grado di proporre innovative soluzioni d’arredo personalizzate e su misura.

Novamobili

Novamobili è un brand di Battistella Company, gruppo nato nel 1953 a Pieve di Soligo (TV), realtà industriale tra le più significative nel settore dell’arredo in Italia per la produzione di arredi e sistemi. Una solida tradizione artigiana, un know-how altamente specializzato e lo sviluppo di nuove tecnologie – nel segno di una cultura sostenibile – sono i valori che caratterizzano il percorso di Battistella Company, la qualità e la creatività delle sue proposte.

Bensa Arredamenti

Bensa è uno showroom di arredamento e design di oltre 2000 mq con sede a Vignolo (CN). Nata negli anni 70 da un’idea di Giuseppe Bensa, Bensa Arredamenti ha presto riscontrato il successo del pubblico grazie all’attenzione da sempre riservata al cliente. A quei clienti che esigono qualità, professionalità e competenza, Bensa, si propone oggi come una nuova, stimolante, bella realtà da prendere seriamente in considerazione. Presso l’esposizione è possibile consultare materiale informativo e avvalersi della consulenza di esperti per conoscere meglio le diverse proposte di arredamento. Molti i marchi prestigiosi presenti nello showroom, tra cui anche i migliori arredi Novamobili, con più di 270 mq di esposizione dedicata.