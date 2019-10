Palazzo Daviso di Charvensod di Fossano ha aperto le porte ed è stato subito un successo

In giro per l’Italia ci sono posti favolosi, ma non tutti lo sanno. Come Palazzo Daviso di Charvensod a Fossano.

Domenica 13 ottobre, la storica dimora nobiliare ha aperto le porte a visitatori e curiosi, nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno con il sostegno di Fondazione CRF e Cassa di Risparmio di Fossano Spa, del Comune di Fossano e de La Corte dei Folli.

Ad aprire le porte di questo scrigno di rara bellezza, sono stati i volontari del Gruppo FAI Fossano e le guide del gruppo Cicerone, che ogni mezz’ora si sono alternati nella narrazione di particolari suggestioni.

Tra tutte, l’antica accademia letteraria fondata dai Conti Bava di San Paolo, una delle maggiori famiglie patrizie di Fossano, che lasciarono il posto ai baroni Daviso di Charvensod, da cui il nome che è arrivato fino ai giorni nostri.

Affacciato su via Roma, il palazzo offre un angolo davvero ammirevole. Dal cortile alle facciate, testimoni di epoche lontane, la passeggiata è arrivata al piano nobile dell’edificio, dove la meraviglia degli affreschi è riassunta nello splendido volo di Amore e Psiche, stagliato sul prezioso soffitto.

Chi l’avrebbe mai detto che all’interno si nascondesse un tesoro così incantevole. Senza dubbio il palazzo è un gioiellino da scoprire e riscoprire. Forse, nel cortile, ci siete capitati per qualche cocktail e non ci avete fatto caso, ma merita un sopralluogo attento e una foto sullo scalone vorticoso.