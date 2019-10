Rifreddo: grande successo per la "Sagra d'autunno - Giornata contadina"

Grande successo per l'edizione 2019 per la Sagra d’autunno-Giornata contadina rifreddese. Che le cose sarebbero andate bene lo si è visto già dagli eventi del sabato. Infatti dopo la bella presentazione del libro per bambini al monastero molta gente si è presentata alla cena presso il Laboratorio del paesaggio montano ed al successivo momento musicale.

La domenica gli eventi hanno poi confermato il buon avvio e tra gli stessi particolare apprezzamento del pubblico hanno avuto le mostre di animali, i balli occitani, la distribuzione di Vin Brulè e caldarroste ed il banchetto del Consiglio Comunale dei ragazzi.

“Siamo - ha dichiarato il primo cittadino Cesare Cavallo - molto felici che dopo alcuni anni problematici la Sagra d'autunno sia tornata ad attrarre molte persone. Occorrerà adesso consolidare nelle prossime edizioni il successo di quest’anno ma, visto il nutrito gruppo di giovani che insieme agli Amministratori comunali Elia Giordanino, Cristina Rolando, Valentina Cesano, Giulia Perotto e Carla Ponsi si sono impegnati ad organizzare l'evento e la grande disponibilità di tutti in paese, credo che si sia sulla buona strada. Approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato siano essi rifreddesi o di altri paesi”.

Un successo che dimostra come se ben organizzati gli eventi che si legano alle tradizioni locali e contadine possono attrarre molto pubblico ed essere motore di sviluppo delle nostre comunità.