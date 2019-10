Risate, ironia e paradossi: a Saluzzo il teatro parla piemontese. Si alza il sipario sulla stagione al “Don Bosco"

Sabato 19 ottobre con la commedia brillante “Robe ed tuti ij dì” si accendono i riflettori sulla stagione di teatro piemontese 2019- 2020 del "Don Bosco" in via Donaudi.

Un cartellone corposo fatto di 9 spettacoli più il gran finale “corale” con siparietti di tutte le compagnie.

Gli ingredienti comuni saranno risate, ironia, paradossi, sentimento per divertire il pubblico sempre fedele al genere dialettale, in una rassegna curata in collaborazione, è la novità di quest’anno, dal direttivo della Compagnia del Nuovo Teatro don Bosco di Saluzzo con quello de “I mach fina lì” di Cervignasco.

Circa 200 i posti al teatro don Bosco, già quasi tutti esauriti a pochi giorni dall’alzata di sipario. Giovedì 17 ottobre c’è ancora la possibilità di fare il tesseramento all’associazione teatrale, ricordano il presidente Fulvio Busano(Nuovo teatro Don Bosco) assieme a Giuliana Sola dei I “Mach fina lì”.

Questo darà il diritto al posto numerato garantito per tutti gli spettacoli che sono ad offerta libera. Chi è interessato può recarsi al botteghino del teatro di via Donaudi dalle 17 alle 18,30.

Le prenotazioni agli spettacoli si potranno fare dal giovedì al sabato nelle ore pasti al numero: 324-0431347.

Della compagnia Nuovo teatro Don Bosco, presieduta da Busano fanno parte Irene Calvetti, Oreste Lingua, Anna Lingua, Sergio Pautasso e Antonella Marchisone.

I “Mach fina lì” sono formati da: Giuliana Sola, Marco Gullino, Paola Gullino e Pierino Sabena. Mariella Galliano è la suggeritrice e Luca Donalisio il tecnico audio e luci.

La stagione teatrale 2019-2020

Apre il sipario de cartellone sabato 19 ottobre “Robe ed tuti ij dì” ovvero “Fatti di ordinaria amministrazione” di Ezio Tesi rappresentato dalla compagnia “J’una tantum” di Saluzzo.

Seguirà venerdì 8 e sabato 9 novembre “Cleo” sempre di Ezio Tesi con la Compagnia “d’la Vila di Verzuolo”.

Sabato 23 novembre “Un grazioso via vai” con la “Compania teatral” “J’amis del Borgh” di Moncalieri.

Sabato 14 dicembre “I Motobin” di Villanovetta in scena nella commedia “Due dozzine di rose scarlatte” e sabato 18 gennaio “El fornel” di Racconigi con “Io, Alfredo e Valentina”.

Sabato 1° febbraio “Fnestre an sel Po” con la compagnia “Carla S” di Torino. Sabato 15 febbraio: La “Scussia” di Pianfei, per la prima volta nel cartellone della rassegna dialettale saluzzese presenta “L’estetista”.

Venerdì 28 e sabato 29 febbraio “Na sorpreisa dop l’autra” portata in scena dalla Nuova compagnia del teatro Don Bosco in collaborazione con i “Mach fina lì”.

Sabato 14 marzo “I sagrinà” di San Chiaffredo di Busca reciteranno in “Nona… giuteme”.

Il gran finale è in scena domenica 22 marzo con i siparietti di tutte le Compagnie che hanno recitato nello spettacolo corale “…e adess, tuti fora de ciap!”.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Info: Nuova Compagnia Teatro Don Bosco tel: 324 0431347.