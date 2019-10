Michele Pianetta: “Ora serve una legge elettorale che dia garanzia alle periferie”

Mentre i sindaci dell’Ancpi (Associazione dei Piccoli Comuni), di cui è presidente da vent’anni la sindaca di Marsaglia Franca Biglio, concludono oggi nella capitale i lavori della loro convention durata tre giorni, la politica cuneese comincia a realizzare la ricaduta che il taglio dei 345 parlamentari, votato alla Camera, avrà per le aree periferiche, a cominciare proprio dalla provincia Granda.

In settimana dovrebbe riunirsi l’Anci Piemonte per ultimare lo staff di vertice ed è probabile che alla vicepresidenza venga designato il giovane vicesindaco di Villanova Mondovì Michele Pianetta, il quale interviene proprio su questo tema.

“Mi auguro – afferma - che il taglio dei parlamentari non pregiudichi la rappresentatività dei territori, specialmente di quelli più isolati e periferici, che rischiano di essere ancora una volta penalizzati. Occorre pensare all’introduzione di misure che servano a mitigare gli effetti negativi della manovra. Sono fermamente convinto – aggiunge il giovane amministratore - che tutti i territori, ed in particolare quelli rurali e montani, abbiano il diritto di essere rappresentati in modo equo in Parlamento. Ne va del concetto stesso di democrazia. Il mio auspicio – conclude Pianetta - è che, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, il logico processo di razionalizzazione coinvolga innanzitutto i capoluoghi più grandi e le metropoli”.