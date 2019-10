"Le tante facce dell'endometriosi": a Savigliano si presenta l'e-book dell’associazione Ades

L’Associazione Ades – Donne endometriosi e salute – organizza sabato 26 Ottobre a Savigliano un incontro di presentazione dell’e-book ed opuscolo” Le tante facce dell’endometriosi”. L’appuntamento è previsto per le ore 9 presso la Sala Miretti.

Dopo anni di lavoro dell’Associazione per sensibilizzare sull’endometriosi, e offrire sostegno alle donne che ne sono affette e alle loro famiglie, le volontarie hanno maturato l’idea di creare un opuscolo divulgativo sulla malattia, Il titolo Le tante facce dell’endometriosi vuole simboleggiare le varie manifestazioni della malattia e i vari volti di donne che possono essere molto giovani o anche nel pieno dell’età adulta.

“Siamo partite dal presupposto che la malattia vada affrontata in modo multidisciplinare – spiega la Presidente del sodalizio Bruna Aragno -e così abbiamo raccolto i contenuti di vari professionisti. Abbiamo incontrato tante donne in questi anni ed ognuna di loro ha un volto, una storia, delle domande, il suo peculiare modo di affrontare la malattia, il bisogno di capire e di stare meglio. Questo opuscolo è uno strumento divulgativo, per le donne che sono in ricerca di informazioni, per chi vuole saperne di più sulla malattia, per tutti coloro che sono interessati a conoscere questo argomento. Spesso le giovani donne che ricevono la prima diagnosi non sanno bene di cosa si tratti, questo opuscolo può essere un primo testo informativo, con un linguaggio accessibile a tutti.”

L’opuscolo tratta la patologia dal punto di vista ginecologico, con due contributi molto interessati e poi si inoltra in tematiche relative all’agopuntura ed endometriosi, agli aspetti psicologici della malattia, alla riabilitazione del pavimento pelvico, all’osteopatia e agli aspetti giuridici. Una parte è dedicata alla nutrizione che, oltre agli approfondimenti sul tema, presenta anche ricette pensate ad hoc. Concludono la pubblicazione due diverse testimonianze di donne che convivono con la malattia.





“La donna affetta da endometriosi non è un oggetto da studiare ma una persona con la sua storia, la sua sofferenza e il suo bagaglio di risorse. L’obiettivo dell’opuscolo è quello di raggiungere molte persone, offrire informazioni mirate, sensibilizzare sulla malattia e diminuire anche un po’ la distanza tra chi è affetto da endometriosi e chi non lo è. “conclude la presidente Aragno.





Il testo sarà disponibile come e-book, strumento molto utilizzato ai nostri giorni, ed è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

Inoltre è stato realizzato un opuscolo, grazie al sostegno del CSV, Centro Servizi Volontariato di Cuneo.

Nel corso dell’incontro saranno presenti alcuni dei professionisti che hanno partecipato al progetto, che interverranno con una loro relazione e saranno disponibili a rispondere alle domande dei presenti. i

Per maggiori informazioni contattare l’associazione: info@associazioneades.it , ww.associazioneades.it