Al via i corsi di IntelligenteMente a Busca

Con i corsi di ricamo, cucito e ginnastica ha preso il via all’inizio di ottobre il nuovo anno scolastico di Intelligentemente, l’università di tutte le età, gestito dall’Istituzione Comunale Culturale nella sede del Palazzo della Musica, in piazza della Rossa. Le altre materie in programma, con avvio entro la fine dell’anno, sono computer, psicologia, stretching, coro, letteratura, storia delle religioni, elaborazioni florali in vista del Natale; nell’anno nuovo inoltre sono già previsti corsi di erboristeria e di cinema.



“Diverse sono le aree di interessate dalle varie proposte – spiega il presidente dell’Icc Mattia Bertaina –, ma intendiamo allargarle ulteriormente, per ampliare il pubblico e per offrire al maggior numero di persone l’opportunità, a prezzi calmierati, di approfondire i propri settori di interesse. D'accordo con il cda, è stato affidato alla consigliera Liliana Berardo, che ringrazio, il compito di seguire la strutturazione dell’iniziativa”.



Le iscrizioni sono aperte e si ricevono nella sede dell’Istituzione Comunale Culturale, dove si trovano esclusivamnte i moduli di iscrizione, nei seguenti orari: il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 17, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11, istitutoculturale-b@libero.it.

L’iscrizione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima l’inizio del corso. Occorre inoltre effettuare il pagamento della quota di tesseramento all’Istituzione Comunale Culturale dell’importo di 30 euro, che consente di frequentare tutti i corsi gratuiti organizzati e a tutte le iniziative dell’istituto musicale Vivaldi. I corsi non gratuiti prevedono una quota di iscrizione.



Qui di seguito le coordinate bancarie per eseguire il bonifico a saldo dell’iscrizione. La contabile attestante l’avvenuto bonifico e il modulo di iscrizione dovranno essere consegnati di persona, oppure inviati all’indirizzo istitutoculturale-b@libero.it

Banca di Credito Cooperativo di Caraglio Soc.Coop.R.L.- Agenzia di Busca

INTESTAZIONE: Istituzione Comunale Culturale, Busca; IBAN: IT-13-P-08439-46050-000050802005



Programma

Ottobre

RICAMO

Le tecniche del ricamo

A cura di: Sig.ra Maria Teresa Mellano

Incontri: 10 lezioni il GIOVEDI ore 14,30/16,30

3 ottobre/12 dicembre

Iscrizione: € 62,00



CUCITO

Confezionamento capi

A cura di: Sig.ra Maria Concetta Spinelli

Incontri: 10 lezioni il MERCOLEDI ore 20,30/22,30

2 ottobre/ 11 dicembre

Iscrizione: € 60,00



GINNASTICA

Ginnastica dolce per tutte le età

A cura di: Prof. Giulia Demaria

Incontri: 30 lezioni, 2 volte la settimana – LUNEDI 15,00/16,00 – GIOVEDI’ 9,30/10,30

15 lezioni dal 7 ott /25 novembre

15 lezioni dal 13 gen/ 2 marzo 2020

Iscrizione € 60,00



COMPUTER

Avvicinamento alle nuove tecnologie

A cura di: Sig. Fabio Bergese

Incontri: 6 lezioni il MERCOLEDI ore 15,00/16,00

6 lezioni il MERCOLEDI ore 20,30/21,30

23 ottobre / 27 novembre

Iscrizione: € 32,00



PSICOLOGIA

La psicologia

A cura di: Dott.sa Elisa Daniele

Incontri: 3 lezioni il MARTEDI ore 15,00/16,00

8,22,29 ottobre

Iscrizione: € 10,00



STRETCHING

Lo stretching per tutte le età

A cura di : Daniele Fenu (massaggiatore sportivo)

Incontri: 8 lezioni il VENERDI ore 16,00/17,00

18 ottobre/ 06 dicembre

Iscrizione: € 16,00



Novembre

Cantar Cantando In CORO

Libera la tua voce e canta in compagnia

A cura di: Carola Berardo

Incontri: 15 lezioni + 2 gratuite

A partire da novembre

Iscrizione: € 40,00



LETTERATURA

“Raccontar racconti”

A cura di: Prof.ssa Franca Giachino

Incontri: 4 lezioni il MARTEDI ore 16,00-17,00

5 nov / 26 nov.

Iscrizione: partecipazione GRATUITA previo pagamento iscrizione IntelligenteMente



FIORI

Prepariamoci al Natale ….

A cura di: Sig.re Daniela Rinaudo e Michela Sordello

Incontri: 1 lezione il LUNEDI ore 17-18

25 Novembre

Inscrizione: partecipazione GRATUITA previo pagamento iscrizione IntelligenteMente + Rimborso Spesa materiale



RELIGIONI NELLA STORIA

A cura di: Don Roberto Bruna

Incontri: 3 lezioni il LUNEDI ore 20,30/22,00

25 nov, 3 e 9 dic.

Inscrizione: partecipazione GRATUITA previo pagamento iscrizione IntelligenteMente



Gennaio

ERBORISTERIA

Le erbe

A cura di: Sig.ra. Franca Busso

Incontri: 4 lezioni il MARTEDI ore 16,00/17,00

14 gen / 4 febb

Inscrizione: partecipazione GRATUITA previo pagamento iscrizione IntelligenteMente



Marzo

CINEMA

In collaborazione con il Cineclub Méliès

Incontri: 4 lezioni il MARTEDI ore 21,00/23,00

10 marzo/ 31 marzo (tre serate in Istituto ultima serata proiezione presso il cinema)

Iscrizione: € 10,00